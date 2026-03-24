Aus einem 1989 im Europäischen Nordmeer gesunkenen sowjetischen Atom- U-Boot tritt weiterhin Radioaktivität aus. Die Messwerte des radioaktiven Isotops Strontium-90 liegen bis zu 400 000 Mal höher als die natürliche Radioaktivität in diesem Seegebiet, die Messwerte von Cäsium-137 sogar bis zu 800 000 Mal. Die Radioaktivität werde jedoch durch Meeresströmungen schnell verdünnt, schreibt eine Gruppe um Justin Gwynn von der Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority in Tromsø im Wissenschaftsmagazin Proceedings of the National Academy of Sciences .

Am 7. April 1989 – noch zur Zeit des Kalten Krieges – befuhr das Atom-U-Boot Komsomolez das Europäische Nordmeer. Zwischen Norwegen und Spitzbergen brach in etwa 400 Metern Tiefe im Heck ein Brand aus. Um auftauchen zu können, wurde Luft in die Ballasttanks gepumpt. „Es wird vermutet, dass die Leitung zum Backbord-Ballasttank versagte, wodurch Hochdruckluft in Schott 7 eindrang und das Feuer sich explosionsartig ausbreitete“, schreiben die Autoren. Das U-Boot erreichte zwar die Oberfläche, doch das Feuer verursachte ein Leck und das Boot sank. Nur 27 der 69 Menschen an Bord überlebten.

Seitdem liegt die Komsomolez in knapp 1700 Metern Tiefe. Die Sowjetunion und später Russland untersuchten das Wrack. Um eine radioaktive Verseuchung zu verhindern, wurden 1994 die Torpedorohre und andere Löcher mit Titanplatten versiegelt.

Die Titanversiegelungen sind noch intakt, dennoch sind die Strahlungswerte erhöht

Seit 2013 überwacht Norwegen das Wrack, 2019 nahmen Forscher mit ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen Untersuchungen vor und entnahmen Proben. Die Resultate zeigen, dass die Titanversiegelungen noch intakt sind. „Im unmittelbaren Umfeld des beschädigten vorderen Teils des U-Boots wurden keine Spuren von Plutonium aus den Sprengköpfen im Torpedoraum gefunden“, schreibt das Team.

Dieses Bild der „Komsomolez“ wurde mit einem Seitensichtsonar aufgenommen. Institute of Marine Research/Ægir6000

Allerdings gibt es Anzeichen dafür, dass radioaktives Material aus dem atomaren Antrieb wie auch gelagerter nuklearer Brennstoff zerfällt. So lagen Messwerte von Strontium-90 bei rund 400 Becquerel pro Liter Meerwasser, von Cäsium-137 sogar bei 800 Becquerel. In beiden Fällen liegt die natürliche Radioaktivität in diesem Seegebiet bei 0,001 Becquerel pro Liter. Die Einheit Becquerel gibt die Anzahl der zerfallenden Atomkerne pro Sekunde an. Zum Vergleich: Der gesetzliche Grenzwert für Cäsium-137 in Lebensmitteln liegt in Deutschland bei 600 Becquerel pro Kilogramm. Pfifferlinge aus Südostbayern wiesen zwischen 2022 und 2024 eine Strahlungsbelastung durch Cäsium-137 von mehr als 1000 Becquerel pro Kilogramm auf. Auch das ist jedoch beim Verzehr von normalen Mengen unbedenklich.

Die erhöhten Werte wurden an einem Lüftungsrohr auf dem Turm des U-Boots sowie an einem Metallgitter in der Nähe gemessen. Dort sammelten die Wissenschaftler auch verschiedene Meeresbewohner ein. Erhöhte Werte für Cäsium-137 fanden sie nur in Proben von Weichkorallen, Seeanemonen und Schwämmen. „Obwohl diese Werte nicht so hoch sind, dass bedeutsame Auswirkungen zu erwarten wären, liegen sie über den für Bodenorganismen aus dem Europäischen Nordmeer üblichen Werten“, schreibt das Team. Es geht davon aus, dass die großen Fischbestände in diesem Seegebiet derzeit nicht gefährdet sind.

Es empfiehlt jedoch eine weitere Überwachung des Wracks, weil sowohl vom atomaren Antrieb als auch von den zwei atomaren Sprengköpfen radioaktive Partikel entweichen könnten. Von der Radioaktivität, die für den atomaren Antrieb bei ursprünglich 29 Billiarden Becquerel lag, seien unter Berücksichtigung der radioaktiven Zerfallsraten noch schätzungsweise drei Billiarden Becquerel übrig. „Angesichts der weltweit zunehmenden militärischen Aktivitäten und geopolitischen Spannungen kann das Schicksal der Komsomolez und des darin befindlichen nuklearen Materials wichtige Erkenntnisse über die Auswirkungen zukünftiger Unfälle mit atomgetriebenen Schiffen und Atomwaffen auf See liefern.“