3. Oktober 2018, 12:09 Uhr Nobelpreise 2018 Chemie-Nobelpreis für Enzym-Forscher

Den Nobelpreis für Chemie erhalten in diesem Jahr Frances Arnold, George Smith und Gregory Winter für ihre Arbeit auf dem Gebiet der Peptid- und Enzym-Forschung.

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr zur Hälfte an die Amerikanerin Frances Arnold (California Institute of Technology), und zur anderen Hälfte an George Smith (University of Missouri, USA) sowie den Briten Gregory Winter (Laboratory of Molecular Biology, Cambridge). Die Entscheidung gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften soeben in Stockholm bekannt.

Die Preisträger hätten die Macht der Evolution zum Wohl der Menschheit eingesetzt, begründete das Nobelpreis-Komitee die Entscheidung. Zum einen geht es dabei um die sogenannte gerichtete Evolution von Enzymen. Diese Biomoleküle katalysieren chemische Reaktionen und werden heute industriell eingesetzt, um verschiedenste Stoffe von Biosprit bis hin zu Medikamenten herzustellen. Der Chemie-Ingenieurin Frances Arnold gelang 1993 die erste solche maßgeschneiderte Evolution von Enzymen. Seitdem entwickelte sie die Methode kontinuierlich weiter. Heute sei es damit möglich, etliche chemische Stoffe umweltfreundlich herzustellen, so das Nobelpreis-Komitee.

George Smith und Gregory Winter werden für die Arbeit an Peptiden und Antikörpern geehrt. George Smith entwickelte 1985 eine Methode, bei der ein Bakteriophage - ein Virus, das Bakterien infiziert - dazu genutzt wird, um neue Proteine herzustellen. Gregory Winter nutzte dieses "Phagen-Display" genannte Verfahren wiederum, um neue Medikamente basierend auf Antikörpern zu entwickeln. Das erste solche Medikament, Adalimumab, wurde 2002 zugelassen. Es wird unter anderem bei der Behandlung von rheumatoider Arthritis eingesetzt.

Der Preis ist mit neun Millionen Schwedischen Kronen dotiert, umgerechnet etwa 870 000 Euro. Im vergangenen Jahr hatten der Schweizer Jaques Dubochet, der Deutsche Joachim Frank und der Brite Richard Henderson den Chemie-Nobelpreis für die Entwicklung der Kryo-Elektronenmikroskopie erhalten.

Diese Woche wurden bereits die diesjährigen Nobelpreise für Medizin sowie für Physik vergeben. Die Auszeichnung in Medizin teilen sich die Immunologen James Allison (USA) und Tasuku Honjo (Japan) für Durchbrüche auf dem Gebiet der Krebstherapie. Der Nobelpreis für Physik geht jeweils zur Hälfte an Arthur Ashkin (USA) sowie an Gérard Mourou (Frankreich) und Donna Strickland (Kanada). Sie wurden für Entdeckungen in der Laserphysik geehrt. Die Kanadierin Strickland ist erst die dritte Frau, die den Physik-Nobelpreis erhält.

