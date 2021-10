Der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin geht in diesem Jahr an den amerikanischen Physiologen David Julius und den libanesisch-amerikanischen Molekularbiologen Ardem Patapoutian für ihre Entdeckung von Temperatur- und Tastsensoren in der Haut. Ihre Arbeit legte die molekularen Grundlagen für das Verständnis davon, wie der Mensch die Umwelt wahrnimmt und interpretiert.

Die Entscheidung gab die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts am Montag bekannt. Der Preis ist mit zehn Millionen schwedischen Kronen dotiert, das entspricht knapp einer Million Euro.

Julius, Jahrgang 1955, nutzte den Scharfstoff Capsaicin, der in scharfen Lebensmitteln wie Peperoni vorkommt, um molekulare Sensoren an den Nervenenden der Haut zu identifizieren, die zum Beispiel auf Hitze reagieren. Ardem Patapoutian, geboren 1967 in Libanon, verwendete druckempfindliche Zellen, um jene molekularen Sensoren aufzuspüren, die auf mechanische Reize der Haut sowie der inneren Organe reagieren. Die Nobelversammlung würdigte die Arbeit der beiden Wissenschaftler als das "fehlende Verbindungsstück" für das Verständnis der Interaktion zwischen menschlichen Sinnen und der Umgebung.

mRNA-Forscher gehen bislang leer aus

Im Vorfeld war spekuliert worden, dass dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie die Forschung rund um mRNA-Impfstoffe ausgezeichnet werden könnte. In Betracht wären hierfür etwa der Immunologe Drew Weissman oder die für Biontech tätige Biochemikerin Katalin Karikó gekommen. Es besteht aber noch die Möglichkeit, dass die mRNA-Forscher am Mittwoch mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet werden - oder erst in den kommenden Jahren.

Die Bekanntgabe des Medizin-Nobelpreisträgers stellt traditionell den Start des Nobelpreisreigens dar. Am Dienstag und Mittwoch folgen die Preise in den Kategorien Physik und Chemie. Am Donnerstag ist der Literaturnobelpreis dran, am Freitag der Friedensnobelpreis, der als einzige der Auszeichnungen in Oslo verliehen wird.

Vergeben werden die Preise zusammen am Todestag des Stifters Alfred Nobel, dem 10. Dezember. Dabei erhalten die Ausgewählten auch ihre prestigeträchtigen Nobelmedaillen und Diplome. Die Nobelstiftung teilte bereits mit, dass zumindest bei der Preisverleihung in Stockholm wie im Vorjahr keine Preisträger in der schwedischen Hauptstadt vor Ort sein werden. Sie werden stattdessen in ihren Heimatländern geehrt. Grund dafür sind nach Angaben der Nobelstiftung Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie. Einzig das norwegische Nobelkomitee ließ sich noch die Möglichkeit offen, Preisträger für die Verleihung nach Oslo zu holen.