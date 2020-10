Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an Harvey J. Alter (USA), Michael Houghton (Großbritannien) und Charles M. Rice (USA). Sie haben mit ihren Arbeiten Blutspenden sehr viel sicherer gemacht.

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an Harvey J. Alter (USA), Michael Houghton (Großbritannien) und Charles M. Rice (USA) für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit. Die drei Wissenschaftler haben wesentlich dazu beigetragen, Blutübertragungen sicherer zu machen.

Denn noch in den 1970er Jahren erkrankten viele Empfänger von Blutspenden an Hepatitis, ohne dass die damals bereits bekannten Erreger, die Hepatitisviren A und B, nachgewiesen werden konnten. Alter zeigte anhand von Tierversuchen, dass es einen weiteren Erreger der Infektionskrankheit geben musste.

Houghton gelang es anschließend, das Genom des neuen Virus aus dem Blut eines infizierten Schimpansen zu isolieren: Es war ein neues RNA-Virus aus der Familie der Flaviviren.

Doch eine Frage blieb offen: Ist dieser Erreger allein tatsächlich die Ursache für die beobachteten Erkrankungen? Die Antwort erbrachte schließlich Rice. Ihm war im Genom des neuen Virus ein untypischer Abschnitt aufgefallen, von dem er und sein Team vermuteten, dass es bei der Vermehrung des Virus eine Rolle spielte. Als die Forscher Schimpansen RNA-Varianten mit dieser auffälligen Region injizierten, konnten sie anschließend das neue Virus in deren Blut nachweisen und beobachten, dass die Affen Veränderungen der Zellen aufwiesen, die denen erkrankter Menschen ähnelten. Damit gelang ihm der Beweis, dass der Erreger allein Hepatitis verursachen kann.

Die Arbeiten der drei Wissenschaftler ermöglichten die Entwicklung von Bluttests, mit denen Blutspenden auf den Erreger getestet werden können. Dadurch wurden nach Angaben der Preisjury die durch Blutübertragungen verursachten Hepatitis-Fälle in vielen Ländern eliminiert. In diesen Staaten wird das Virus hauptsächlich über kontaminierte Spritzen in der Drogenszene verbreitet. Eine sexuelle Übertragung ist möglich, aber verhältnismäßig selten.

Zugleich bereitete die Forschung der drei Nobelpreis-Laureaten der Entwicklung neuer Medikamente den Weg. Mit ihnen kann die Krankheit mittlerweile geheilt werden.

Dennoch ist Hepatitis C weltweit noch immer ein Problem. Etwa 170 Millionen Menschen sind mit dem HC-Virus infiziert, in Deutschland sind 400 000 bis 500 000 Menschen betroffen. Etwa eine Million Menschen sterben jährlich an der Infektion. Die Infektion verläuft bei 80 Prozent der Menschen chronisch und führt dann zu schweren Leberschädigungen wie einer Leberzirrhose oder Krebs.

Dotiert ist der Preis in diesem Jahr mit zehn Millionen schwedischen Kronen (etwa 950 000 Euro) - eine Million Kronen mehr als im Vorjahr.

Im Jahr 2019 hatten die US-Amerikaner William Kaelin und Gregg Semenza sowie der Brite Peter Ratcliffe die Auszeichnung für ihre Entdeckung molekularer Mechanismen erhalten, mit denen Zellen den Sauerstoffgehalt wahrnehmen und sich daran anpassen.

In den kommenden Tagen werden die Preisträger in den Kategorien Physik, Chemie, Literatur, Frieden und Wirtschaft bekanntgegeben. Die Preise werden am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel, verliehen. Wegen der Corona-Pandemie fällt die Übergabe in diesem Jahr allerdings weniger zeremoniell aus. Die Urkunden und Medaillen werden die Preisträger in ihren Heimatländern erhalten, in einer schwedischen Botschaft oder in ihrer jeweiligen Universität.