Nicht jede Nobel-prämierte Entdeckung erscheint zwingend nützlich – man denke an die Gravitationswellen, die von der Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher kündeten. Und ohnehin in einer anderen Liga spielen die Literatur- und Friedensnobelpreise, auf die schlicht keine Nützlichkeitsschablone passt. Aber einige in Stockholm ausgezeichnete Leistungen sind erstaunlich handfest dafür, dass sie aus der Grundlagenforschung kommen. Hier sind die wichtigsten sieben.
ForschungSieben Nobelpreise, die Ihren Alltag verändert haben
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Die Auszeichnung wird für Entdeckungen vergeben, die den größten Nutzen für die Menschheit bringen sollen. Diese preisgekrönten Forschungsergebnisse sind aus dem modernen Leben nicht mehr wegzudenken.
Von Anna Bolten, Hanno Charisius und Theresa Palm
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