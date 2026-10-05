Die Auszeichnung wird für Entdeckungen vergeben, die den größten Nutzen für die Menschheit bringen sollen. Diese preisgekrönten Forschungsergebnisse sind aus dem modernen Leben nicht mehr wegzudenken.

Nicht jede Nobel-prämierte Entdeckung erscheint zwingend nützlich – man denke an die Gravitationswellen, die von der Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher kündeten. Und ohnehin in einer anderen Liga spielen die Literatur- und Friedensnobelpreise, auf die schlicht keine Nützlichkeitsschablone passt. Aber einige in Stockholm ausgezeichnete Leistungen sind erstaunlich handfest dafür, dass sie aus der Grundlagenforschung kommen. Hier sind die wichtigsten sieben.