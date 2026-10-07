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AuszeichnungEin Franzose und ein Japaner gewinnen den Chemie-Nobelpreis

Lesezeit: 1 Min.

Henri B. Kagan und Kenso Soai.
Henri B. Kagan und Kenso Soai.
Illustration: Niklas Elmehed/Nobel Prize Outreach

Die Forscher Henri Kagan und Kenso Soai haben einen Weg gefunden, wie man Moleküle in der gewünschten Struktur herstellen kann.

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Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften (KVA) hat dem Franzosen Henri Kagan und dem Japaner Kenso Soai den Nobelpreis in der Kategorie Chemie verliehen. Sie erhalten den wichtigsten Preis in der Wissenschaft für die „Entdeckung nichtlinearer Effekte und der Autokatalyse in der asymmetrischen organischen Synthese“. Vereinfacht ausgedrückt haben die Forscher einen Weg gefunden, wie man Moleküle in der gewünschten Struktur herstellen kann.

Die Chemie stellt die dritte von insgesamt sechs Preiskategorien dar, in denen stets Anfang Oktober nach und nach die Nobelpreisträger ausgerufen werden. In dieser Woche war zuvor bereits den beiden Deutschen Peter Hegemann und Georg Nagel zusammen mit dem Amerikaner Karl Deisseroth der Medizin-Nobelpreis zugesprochen worden, ehe der Physik-Nobelpreis an den belgisch-amerikanischen Forscher Francis Halzen ging. In den kommenden Tagen folgen noch die Bekanntgaben in Literatur, Frieden und Wirtschaftswissenschaften.

Im vergangenen Jahr waren Susumu Kitagawa (Japan), Richard Robson (Australien) und Omar Yaghi (USA) für die Entwicklung metallorganischer Gerüstverbindungen mit dem Chemie-Nobelpreis geehrt worden.

Die Nobel-Medaille.
Die Nobel-Medaille.
ADRIAN DENNIS/AFP

Die Nobelpreise gehen bis auf denjenigen für Wirtschaftswissenschaften allesamt auf das Testament des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896) zurück. Demzufolge solle ausgezeichnet werden, wer im zurückliegenden Jahr „der Menschheit den größten Nutzen“ geleistet habe. Feierlich verliehen werden sie stets an Nobels Todestag, dem 10. Dezember. Die Preise wurden erstmals im Jahr 1901 vergeben und feiern damit in diesem Jahr ihr 125. Jubiläum. Aus diesem Anlass wurde das Preisgeld um eine Million schwedische Kronen auf nun zwölf Millionen Kronen (1,06 Million Euro) pro Preiskategorie angehoben. Feierlich überreicht werden die Nobelpreise traditionell an Nobels Todestag, dem 10. Dezember.

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