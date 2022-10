Der diesjährige Chemie-Nobelpreis geht an Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal und K. Barry Sharpless (v.l.n.r.

Die drei Molekularforscher Carolyn Bertozzi (USA), Morten Meldal (Dänemark) und Barry Sharpless (USA) gewinnen den Chemie-Nobelpreis. Für ihre Click-Methode, mit der Biomoleküle aufgebaut werden können, wurden sie von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften ausgezeichnet.

Sharpless und Meldal haben dem Nobelkomitee zufolge die Grundlagen für die sogenannte Click-Chemie gelegt. Sie teilen sich den Preis mit Bertozzi. Die Forscherin habe die Click-Chemie in eine neue Dimension gebracht und begonnen, sie für die Kartierung von Zellen zu nutzen. Die Click-Methode, wie es in der Begründung heißt, sei eine der größten wissenschaftlichen Errungenschaften in der Menschheit. Diese Methode kommt etwa bei der Entwicklung von Arzneimitteln zum Einsatz.

Wie im Vorjahr sind die Nobelpreise erneut mit zehn Millionen schwedischen Kronen (knapp 920 000 Euro) pro Kategorie dotiert. Die wissenschaftlichen Auszeichnungen gehen dabei häufig an mehrere Preisträger gleichzeitig, die zum Beispiel zum selben Thema geforscht haben - sie teilen sich das Preisgeld dann.

