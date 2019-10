Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr jeweils zur Hälfte an James Peebles (Princeton University, Kanada/USA) sowie an Michel Mayor (Universität Genf, Schweiz) und Didier Queloz (Universität Genf, Schweiz) für ihre Beiträge zum Verständnis des Universums und des Platzes der Erde im Kosmos. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm mit.

Mit der Entdeckung des ersten Exoplaneten im Jahr 1995 starteten Michel Mayor und Didier Queloz eine Revolution in der Astronomie. Seither wurden 4000 Planeten außerhalb des irdischen Sonnensystems in der Milchstraße entdeckt. Regelmäßig werden mittlerweile neue, merkwürdige Welten entdeckt. Einige umkreisen ihren Stern in einer habitablen Zone, wären also theoretisch in der Lage, Leben zu beherbergen.

Im vergangenen Jahr wurden Arthur Ashkin (USA), Gérard Mourou (Frankreich) und Donna Strickland (Kanada) mit dem Preis geehrt. Ihre Entdeckungen hatten die Laserphysik revolutioniert. Ashkins sogenannte optische Pinzetten ermöglichen es heute, winzigste Strukturen etwa in Zellen nicht nur zu beobachten, sondern auch zu bewegen oder herauszuschneiden. Strickland und Mourou entwickelten gemeinsam Verfahren, um ultrakurze Laserblitze so zu verstärken, dass man sie in der Wissenschaft nutzen kann. Die Kanadierin Strickland ist die dritte Frau in der Geschichte des Physik-Nobelpreises. Zuvor wurden Marie Curie im Jahr 1903 und Maria Goeppert-Mayer 1963 in dieser Kategorie geehrt.

Der Dynamit-Erfinder Alfred Nobel hinterließ 1896 mit seinem Testament 31 587 202 Schwedische Kronen. Die ersten Preisträger erhielten 1901 jeweils 150 782 Kronen, heute sind es in jeder Kategorie 9 000 000 Kronen (rund 830 000 Euro) - das entspricht heute in etwa dem Wert des ursprünglichen Preisgeldes.

904 Personen und 24 Organisationen haben bislang den Nobelpreis in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur, Frieden und Wirtschaftswissenschaften erhalten. Der Wirtschaftsnobelpreis ist zwar kein offizieller Nobelpreis, wird meist aber dazugerechnet. Vier Persönlichkeiten sowie das UN-Flüchtlingswerk (UNHCR) wurden bereits zweimal, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (ICRC) sogar dreimal geehrt.

In Kürze mehr auf SZ.de