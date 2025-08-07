Juli-Wetter „Deutlich nasser als üblich – aber längst nicht überall“ 7. August 2025, 16:58 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

In manchen Regionen Deutschlands sorgte der Regen im Juli für Ärger unter Landwirten. (Foto: Jens Büttner/dpa)

War der Juli wirklich so verregnet, wie er sich anfühlte? Und hat sich die Natur nun von den Dürrejahren erholt? Klimaforscher Andreas Marx über eine Verschnaufpause, die nicht allen geholfen hat.

Interview von Marie Gundlach und Leon Wenz

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback