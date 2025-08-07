Grauer Himmel, wiederkehrende Schauer – für viele Menschen fühlte sich der Juli ungewöhnlich nass an und drückte auf die Sommerstimmung. Doch konnten zumindest die Natur und Landwirte vom Regen profitieren? Und wie wirkt sich das Regenwasser in den kommenden Wochen aus? Ein Gespräch mit Andreas Marx, Leiter des Dürremonitors am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
Juli-Wetter„Deutlich nasser als üblich – aber längst nicht überall“
War der Juli wirklich so verregnet, wie er sich anfühlte? Und hat sich die Natur nun von den Dürrejahren erholt? Klimaforscher Andreas Marx über eine Verschnaufpause, die nicht allen geholfen hat.
Interview von Marie Gundlach und Leon Wenz
