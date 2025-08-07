Zum Hauptinhalt springen

Juli-Wetter„Deutlich nasser als üblich – aber längst nicht überall“

Lesezeit: 3 Min.

In manchen Regionen Deutschlands sorgte der Regen im Juli für Ärger unter Landwirten.
In manchen Regionen Deutschlands sorgte der Regen im Juli für Ärger unter Landwirten. (Foto: Jens Büttner/dpa)

War der Juli wirklich so verregnet, wie er sich anfühlte? Und hat sich die Natur nun von den Dürrejahren erholt? Klimaforscher Andreas Marx über eine Verschnaufpause, die nicht allen geholfen hat.

Interview von Marie Gundlach und Leon Wenz

Grauer Himmel, wiederkehrende Schauer – für viele Menschen fühlte sich der Juli ungewöhnlich nass an und drückte auf die Sommerstimmung. Doch konnten zumindest die Natur und Landwirte vom Regen profitieren? Und wie wirkt sich das Regenwasser in den kommenden Wochen aus? Ein Gespräch mit Andreas Marx, Leiter des Dürremonitors am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.

