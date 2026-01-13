Das Kultusministerium von Niedersachsen scheint selbst überrascht von der öffentlichen Debatte gewesen zu sein. Am Montagabend veröffentlichte es jedenfalls „mit Blick auf die aktuelle Berichterstattung“ eine Pressemitteilung. Überschrift: „Niedersachsen schafft die schriftliche Division nicht ab“. Es ist der Versuch, eine Diskussion über eine kleine Änderung des Kerncurriculums für Mathematik an Grundschulen ab dem Schuljahr 2026/27 wieder zu versachlichen, die Anfang dieser Woche ihren Höhepunkt fand. Von einer „Bildungskatastrophe“ war zu lesen, von einem Kompetenzverfall, von sinkenden Standards. Doch ist das wirklich so?