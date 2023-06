Hochenergetische Neutrinos konnte man bislang nur fernen Galaxien zuordnen. Nun ist der Nachweis solcher Geisterteilchen aus der Milchstraße gelungen - was einen neuen Blick auf die Galaxie ermöglicht.

Von Andreas Jäger

Abseits von Straßenlaternen und Leuchtreklame ist die Milchstraße in klaren Nächten am Himmel zu erkennen. Ein verschwommenes Sternenband sieht man als Erdbewohner, wenn man in die Ebene unserer spiralförmigen Heimatgalaxie blickt.