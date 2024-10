In der Welt der Zauberei hat sich das Drehen an der Uhr bewährt: Dank eines Zeitumkehrers konnte die strebsame Zauberschülerin Hermine Granger in den Harry-Potter-Romanen mehrere Schulstunden parallel besuchen. In der nicht-magischen Welt funktioniert das nicht. Doch nun lässt eine Studie aufhorchen: Bei einem Quantenphysik-Experiment hat sich negative Zeit manifestiert.

Forschende haben zum ersten Mal einen physikalischen Prozess beobachtet, der eine negative Dauer hat. Dieser Prozess, wie sollte es anders sein, findet in der Quantenwelt statt, die sich oft genug einem intuitiven Verständnis entzieht. Quantenteilchen wie Photonen – also Lichtteilchen – können zwei Wege gleichzeitig nehmen oder Barrieren durchdringen, sie können über große Distanzen miteinander verschränkt sein und durch eine Messung ihre Eigenschaften verlieren. Nun haben Forschende aus dem Team um Aephraim Steinberg von der Universität Toronto experimentell nachgewiesen, dass Photonen eine Atomwolke verlassen, bevor sie sie überhaupt betreten haben. Sie verbringen eine negative Zeit darin.

Dass es so etwas geben könnte, ahnten Steinberg und sein Kollege Josiah Sinclar seit 2020. Damals hatten sie ein Experiment aufgebaut, das untersuchen sollte, wie einzelne Photonen sich durch Wolken von Rubidiumatomen bewegten. Photonen können von Atomen absorbiert werden, diese nehmen ihre Energie auf und geraten dadurch in einen angeregten Zustand. Das Photon wird dabei erst verschluckt und dann wieder ausgespuckt, wenn das Atom zurück in den Grundzustand übergeht – so steht es in den Lehrbüchern.

Zwei seltsame Dinge passierten damals im Experiment: Rubidiumatome waren angeregt, auch wenn die Photonen unbehelligt am anderen Ende der Wolke wieder herauskamen. Die Atome konnten gewissermaßen den Kuchen haben und ihn zugleich essen, als Gegenbeweis zum englischen Sprichwort. Und wenn ein Atom ein Photon schluckte, spuckte es dieses fast augenblicklich wieder aus, viel schneller, als es normalerweise wieder in den Grundzustand übergehen würde. Sinclair schreibt auf der Plattform X: „Letztlich warf das mehr Fragen als Antworten auf.“

Das Team um Steinberg entwarf einen neuen Versuchsaufbau, mit dem es untersuchen wollte, über welche Zeitspannen die Photonen absorbiert werden. Mathematisch hatten sie bewiesen, dass die Dauer immer der Zeit entspricht, um die das Wellenpaket von Photonen beim Durchflug durch die Atomwolke verzögert wird. Die Bewegung des Wellenpakets beschreibt die sogenannte Gruppengeschwindigkeit.

Aber der Knackpunkt ist: Manchmal ist die Gruppengeschwindigkeit der Photonen im Rubidium nicht langsamer, sondern sogar schneller als das Licht im Vakuum. Statt einer Verzögerung ergibt sich also ein Zeitgewinn.

Etwas dauert minus drei Sekunden? Das scheint unerhört, verstößt aber nicht gegen die Relativitätstheorie

Das war zwar bekannt, nur hielt man das gemeinhin wohl nicht für physikalisch bedeutungsvoll, sondern vielmehr für ein Artefakt von komplizierten Verwirbelungen im Wellenpaket, das die Fortbewegung des Photons beschreibt. Am ehesten lässt sich das vorstellen wie eine Welle im Meer, die sich an der Oberfläche zum Strand bewegt, während ein einzelnes Wassermolekül innerhalb dieser Welle gerade in die andere Richtung fließt.

Aber wenn man die negative Verzögerung physikalisch weiterdenkt, folgt daraus, dass auch die Zeitspanne, in der Photonen von den Atomen absorbiert sind, negativ sein kann. Das hat das Team nun mit seinen Experimenten bestätigt. Die negative Zeit hat also messbare physikalische Folgen. Als Preprint ist die Studie schon öffentlich, von Fachleuten begutachtet ist dieses Dokument noch nicht.

Aber auch wenn es unerhört scheint, dass etwas eine negative Zeit dauert: Gegen die Spezielle Relativitätstheorie verstößt das nicht. Diese verbietet, dass Information schneller als Licht transportiert wird. Bei den überlichtschnellen Gruppengeschwindigkeiten wird aber keine Information übertragen, weswegen dieses Verhalten – anders als Hermines Zeitumkehrer – mit den Gesetzen der Physik vereinbar ist.

Und auch wer an den Hirnwindungen verknotenden Film Tenet aus dem Jahr 2020 denkt, wird enttäuscht: Die Richtung, in welche die Zeit läuft, wird in den Experimenten der kanadischen Forschungsgruppe nicht umgekehrt. Es können also nicht wie im Film Projektile in Waffen zurückgesaugt werden. Lediglich die Zeitspanne, die ein Ereignis dauert, kann negativ sein. Das ist extrem unintuitiv, aber es ist schließlich die Quantenwelt.