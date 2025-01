Von Iris Proff

Was hat der Bau einer Autobahn durch einen alten deutschen Wald mit dem Schutz von Elefanten in Afrika zu tun? Bislang wenig – doch das könnte sich ändern. Es entsteht gerade ein Markt für Naturzertifikate oder „Biodiversity Credits“. Unternehmen können diese kaufen, um sich an Naturschutzprojekten zu beteiligen und so ihr Geschäftsmodell als umweltfreundlich zu präsentieren. Doch ist das mehr als nur Schönfärberei?