Erfurt (dpa/th) - In der rot-rot-grünen Koalition gibt es Meinungsverschiedenheiten über Waldwildnis-Projekte ohne forstwirtschaftliche Nutzung. Falsch sei, "hart errungene Lösungen für nutzungsfreie Wälder in Thüringen jetzt in Frage zu stellen", erklärte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) auf Anfrage. Sie reagierte damit auf Äußerungen von Agrarstaatssekretär Klaus Sühl. Er hatte angesichts der Trockenheit und der großen Menge an Schadholz Sicherheitsbedenken bei den Waldwildnis-Projekten in der "Thüringischen Landeszeitung" (Samstag) geäußert. Diese bestünden, weil niemand den Wald bewirtschaftet. Sühl kündigte Gesprächsbedarf über nutzungsfreie Wälder in der Koalition an.