Weißenfels (dpa/sa) - Angesichts anhaltender Trockenheit hat die Stadt Weißenfels ihre Bürger zur Mithilfe beim Gießen der Bäume im Stadtgebiet gebeten. Pro Tag sollten etwa zwei bis drei Eimer Wasser an den Stamm eines Baumes gegossen werden, hieß es in einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung der Stadt. Die Kommune betreue Bäume auf einer Fläche von etwa 70 Hektar. Die Bäume in der Innenstadt würden mindestens einmal pro Monat gegossen, derzeit in vielen Fällen häufiger.