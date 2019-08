Remagen/Hochspeyer (dpa/lrs) - Trotz des heißen und trockenen Sommers könnte es noch eine gute Pilzsaison geben. "Wenn es weiter so regnet, ist es okay", sagte der Pilzsachverständige Frank Krajewski in Remagen am Rhein der Deutschen Presse-Agentur. Die Pilze seien im Boden angelegt: "Wenn sie Feuchtigkeit kriegen, sind nach acht Tagen die ersten Fruchtkörper da." Er selbst habe bereits ein paar Pilze gefunden: Wiesenstäublinge und Champignons.