Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Hessen herrscht weiter Waldbrandgefahr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stuft die Gefahr im Süden und teilweise im Westen als hoch ein. Im Frankfurter Westend, am Flughafen, in Darmstadt sowie stellenweise im Landkreis Darmstadt-Dieburg wird dies der DWD-Vorhersage zufolge auch am Wochenende der Fall sein. Ansonsten geht der DWD von einer mittleren Brandgefahr in Hessen aus, der zugehörige Index hat fünf Stufen und reicht von "sehr gering" bis "sehr hoch".