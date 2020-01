Jena (dpa/th) - Zum Zählen von Wintervögeln hat der Thüringer Naturschutzbund (Nabu) aufgerufen. Von Freitag bis einschließlich Sonntag sollen Freiwillige eine Stunde lang Vögel etwa in Parks und Gärten zählen und die Ergebnisse dem Nabu melden, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Zählkarten für die deutschlandweite Aktion gibt es etwa auf der Website des Nabu im Netz.

Beim Eichelhäher verspricht sich der Vogelexperte des Nabu Thüringen, Klaus Lieder in diesem Jahr besonders interessante Erkenntnisse. Im Herbst seien sehr viele dieser Vögel nach Deutschland und Mitteleuropa gekommen. "In Thüringen beobachteten wir dieses Phänomen vor allem in der freien Feldflur. Ganze Trupps von Eichelhähern zogen übers Land", so Lieder.

Grund für den Masseneinflug könne sein, dass es 2018 in Nordosteuropa eine sogenannte Eichelvollmast gab, also besonders viele Eicheln - die Leibspeise des Vogels - herangereift waren. Mehr Eichelhäher überlebten dort und konnten brüten. Weil dort nun aber nicht mehr genug Nahrung für alle Vögel vorhanden sein könnte, könnten die Tiere weiter gewandert sein.