Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nicht nur am Amazonas brennen die Wälder - auch in Hessen herrscht weiterhin Waldbrandgefahr. Allein im Frankfurter Stadtwald kam es nach Angaben einer Sprecherin des Umweltdezernats in diesem und im vergangenen Jahr zu zehn Bränden. Bei dem größten standen etwa 1000 Quadratmeter Wald in Flammen. Wie die aktuelle Lage im Frankfurter Stadtwald ist, schildern Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) und Feuerwehrdezernent Markus Frank (CDU) heute bei einem Ortstermin. Zusammen mit Feuerwehr und StadtForst berichten sie über die aktuellen Vorbereitungen zur Verhütung größerer Waldbrände.