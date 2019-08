Bis Ende August verschwinden weitere Zugvögel: Weißstörche, Kuckuck und die Nachtigall machen sich auf den Weg in den Süden. Die Schwalben bleiben noch etwas länger. Allerdings kämen im Frühjahr wegen der abnehmenden Zahl von Insekten hierzulande weniger Zugvögel zurück, erklärte der Nabu. Viele Zugvögel verbringen den Winter in Afrika und rund um das Mittelmeer, weil es dort genügend Nahrung gibt.

Mauersegler sind typische Stadtbewohner. Die Vögel mit den sichelförmigen Flügeln überfliegen mit ihren durchdringenden "sriih-sriih"-Rufen in rasantem Flug die Häuser. Die Flugkünstler halten sich fast nur in der Luft auf und schlafen auch im Flug. Bei Tempo 80 erkennen sie Insekten und sammeln sie mit ihrem Schnabel in der Luft ein. Nur während der Brutzeit fliegen Mauersegler ihre Nistplätze an - und auch das in großer Geschwindigkeit.