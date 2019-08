Rheinsberg/Buckow/Lychen (dpa/bb) - Was treiben Biber und Co. eigentlich nachts? Bei der "Langen Naturwacht-Nacht" können Besucher am Freitag und Samstag in Brandenburger Landschaften mit Rangern auf Pirsch gehen und Tiere des Waldes in der Dunkelheit beobachten. Führungen mit verschiedenen Themen werden in elf Naturparks im Land angeboten. In den Naturparks Märkische Schweiz, Dahme-Heideseen, Barnim und Nuthe-Nieplitz kann man etwa Fledermäusen auf die Spur kommen, im Stechlin-Ruppiner Land am nächtlichen Waldbaden teilnehmen oder durch den Lychener Obersee paddeln.