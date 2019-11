Berlin (dpa/bb) - Die fast 130 Jahre alten Japanischen Schnurbäume auf dem Berliner Gendarmenmarkt sind ein Sicherheitsrisiko und sollen deshalb beschnitten werden. Wegen Fäulnisschäden bestehe die Gefahr, dass Teile der Baumkronen abbrächen, teilte das Bezirksamt Mitte am Mittwoch mit. Die Kronen sollen am kommenden Montag und Dienstag (25. und 26. November) verkleinert und die bruchgefährdeten Äste entlastet werden. Zudem werde der Efeubewuchs entfernt, um das Austreiben der Bäume zu fördern. Nach den Arbeiten würden die als Naturdenkmal unter Schutz stehenden Bäume zunächst etwas schütter aussehen, aber durch neue Triebe wieder voller werden. Die beiden Bäume gehören nach Angaben des Bezirksamtes zu den ältesten Bäumen der Art in der Hauptstadt.