Das "Space Launch System" (SLS) der Nasa mit dem Raumschiff "Orion" an Bord am 6. November auf der Startrampe im Kennedy Space Center in Florida.

Der Erdtrabant gilt als Sprungbrett zum Mars, es gibt aber noch andere Gründe für die Mission Artemis. Am Mittwoch soll endlich die neue Rakete SLS in eine Mondumlaufbahn starten - vorerst noch unbemannt.

Von Joachim Laukenmann

Seit Monaten will die Nasa eigentlich ihre neue Rakete Space Launch System (SLS) unbemannt in eine Mondumlaufbahn schicken, es ist ein wichtiger Schritt im Rahmen des Artemis-Programms, das in einigen Jahren auch Menschen zurück zum Mond bringen soll. Aber immer wieder verzögert sich der Start: Im September musste die SLS wegen Problemen mit der Betankung zurück ins Montagegebäude gerollt werden, nun kam Tropensturm Nicole dazwischen, den die Rakete auf der Startrampe durchstehen musste. Immerhin scheint sie es glimpflich überstanden zu haben. Nach Nasa-Angaben entstanden nur kleinere Schäden, die Windgeschwindigkeiten seien deutlich unterhalb der Konstruktionsgrenzen des SLS geblieben. Nun soll es nach Möglichkeit am kommenden Mittwoch losgehen, zwischen sieben und neun Uhr morgens deutscher Zeit. Aber was soll das Ganze überhaupt? Die wichtigsten Fragen.