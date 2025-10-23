Donald Trump drängelt, und sein Verkehrsminister und Nasa-Chef Sean Duffy sagte dem Fernsehsender CNBC am Montagabend: Achtung, das Rennen um den Mond ist neu eröffnet. „Wir befinden uns in einem Wettlauf gegen China“, sagt Duffy. Sein Präsident wolle vor Januar 2029 Menschen auf den Mond bringen, noch in seiner Amtszeit.
„Space Race“Wer bringt den nächsten Menschen auf den Mond?
„Wir!“ – heißt es aus den USA. Und nun lässt die Nasa Space-X für die Mission „Artemis 3“ fallen und eröffnet das Rennen für die Konkurrenz.
Ideen für Deutschland:Was Astronauten auf dem Mond so machen
Bevor der Mensch das erste Mal seit rund 55 Jahren wieder auf den Mond fliegt, muss er üben. Neuerdings geht das auf einem künstlichen Mond in Köln, auf den sogar die Nasa neidisch ist.
