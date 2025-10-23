„Wir!“ – heißt es aus den USA. Und nun lässt die Nasa Space-X für die Mission „Artemis 3“ fallen und eröffnet das Rennen für die Konkurrenz.

Donald Trump drängelt, und sein Verkehrsminister und Nasa-Chef Sean Duffy sagte dem Fernsehsender CNBC am Montagabend: Achtung, das Rennen um den Mond ist neu eröffnet. „Wir befinden uns in einem Wettlauf gegen China“, sagt Duffy. Sein Präsident wolle vor Januar 2029 Menschen auf den Mond bringen, noch in seiner Amtszeit.