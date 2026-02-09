Die US-Weltraumagentur Nasa will Menschen wieder zum Mond bringen. Und zwar möglichst bald, auch wenn der geplante Mond-Umrundungsflug Artemis 2 zuletzt nach Problemen bei einem letzten Testlauf auf frühestens März geschoben wurde. Doch nun melden sich Bedenkenträger, die die Sicherheit des Flugs infrage stellen.
Geplante Mondmission Artemis 2Hält der Hitzeschild?
Als das „Orion“-Raumschiff 2022 unbemannt zum Mond flog, platzte die Hitzeschutzschicht bei der Rückkehr ab. Nun warnen Ex-Nasa-Mitarbeiter: Das Risiko für die Astronauten des bevorstehenden Mondflugs sei zu hoch.
Von Theresa Palm
Artemis-Mission:Neues Wettrennen zum Mond
Die Nasa startet die erste bemannte Mission um den Erdtrabanten seit mehr als 50 Jahren. Wieder geht es den USA darum, schneller zu sein als eine konkurrierende Macht.
