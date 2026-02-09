Zum Hauptinhalt springen

Geplante Mondmission Artemis 2Hält der Hitzeschild?

Nach der Rückkehr der „Orion“-Kapsel von Artemis 1 wurde der lädierte Hitzeschild im Kennedy Space Center der US-Raumfahrtagentur Nasa in Florida untersucht.
Nach der Rückkehr der „Orion“-Kapsel von Artemis 1 wurde der lädierte Hitzeschild im Kennedy Space Center der US-Raumfahrtagentur Nasa in Florida untersucht. (Foto: NASA)

Als das „Orion“-Raumschiff 2022 unbemannt zum Mond flog, platzte die Hitzeschutzschicht bei der Rückkehr ab. Nun warnen Ex-Nasa-Mitarbeiter: Das Risiko für die Astronauten des bevorstehenden Mondflugs sei zu hoch.

Von Theresa Palm

Die US-Weltraumagentur Nasa will Menschen wieder zum Mond bringen. Und zwar möglichst bald, auch wenn der geplante Mond-Umrundungsflug Artemis 2 zuletzt nach Problemen bei einem letzten Testlauf auf frühestens März geschoben wurde. Doch nun melden sich Bedenkenträger, die die Sicherheit des Flugs infrage stellen.

