Die US-Weltraumagentur Nasa will Menschen wieder zum Mond bringen. Und zwar möglichst bald, auch wenn der geplante Mond-Umrundungsflug Artemis 2 zuletzt nach Problemen bei einem letzten Testlauf auf frühestens März geschoben wurde. Doch nun melden sich Bedenkenträger, die die Sicherheit des Flugs infrage stellen.