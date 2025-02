Von Sebastian Herrmann

Wie bei allen Süchtigen kreist auch bei diesen das Denken stets darum, wann sie ihre nächste Dosis erhalten. Die Droge der Wahl ist in diesem Fall die Bewunderung durch andere Menschen, zum Beispiel verabreicht in Form eines kleinen Auftritts im Rampenlicht der Aufmerksamkeit. Wenn noch ein paar Überlegenheitsgefühle ins Spiel kommen sowie die feste Ansicht, all das sei mehr als verdient, stellt sich endlich das High ein. Ja, das ist natürlich übertrieben formuliert, und es handelt sich in diesem speziellen Fall auch nicht wirklich um Süchtige, sondern um Narzissten.