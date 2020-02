Gelegentlich dürfte es hilfreich sein, Aufgaben an eine fiese Drecksau zu delegieren. Und nur um das gleich klarzustellen: Es ist hier von Aufgaben die Rede, die sich auf dem Feld des Legalen bewegen. Der gesetzliche Rahmen lässt ausreichend Tätigkeiten zu, in denen eine narzisstische, machiavellistische und psychopathische Persönlichkeit glänzen könnte. Dieser Dreiklang charakterlicher Abgründe wird von Psychologen auch als "Dunkle Triade" bezeichnet und Menschen mit diesen Eigenschaften sind bestimmt mit dem Attribut "unangenehm" erst mal treffend beschrieben. Wie Cameron Kay und Gerard Saucier von der University of Oregon gerade im Fachjournal Personality and Individual Differences berichten, betrachten Teilnehmer ihrer Studie solche Personen mit dunklem Charakter in manchen Berufsfeldern als besonders gut eingesetzt: Anwälte dürften demnach von einem solchen Persönlichkeitsmix profitieren, sagen die Befragten der Psychologen. Auch für Musiker sei die Dunkle Triade ein akzeptables Persönlichkeitsprofil. Aber trifft das auch zu?