Die Analyse eines Fossils zeigt, dass Saurierforscher jahrzehntelang Skelette verkehrt zugeordnet haben. Viele Vorstellungen über Tyrannosaurus rex sind demnach falsch. Und es gab mehr große Raubsaurier als gedacht.

Die Szene ist spektakulär: Ein Triceratops, ein tonnenschwerer Pflanzenfresser mit drei Hörnern und einer beeindruckenden Knochenplatte am Schädel, liegt umschlungen mit einem Raubsaurier. Ein Moment von vor 67 Millionen Jahren, für immer festgehalten in Stein.