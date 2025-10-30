Zum Hauptinhalt springen

DinosaurierÜberraschung: Der vermeintliche Teenie-T.-rex ist gar keiner

Lesezeit: 4 Min.

Künstlerische Darstellung einer Horde Nanotyrannus, die einen am Boden liegenden jugendlichen Tyrannosaurus rex angreifen.
Künstlerische Darstellung einer Horde Nanotyrannus, die einen am Boden liegenden jugendlichen Tyrannosaurus rex angreifen. (Foto: Anthony Hutchings)

Die Analyse eines Fossils zeigt, dass Saurierforscher jahrzehntelang Skelette verkehrt zugeordnet haben. Viele Vorstellungen über Tyrannosaurus rex sind demnach falsch. Und es gab mehr große Raubsaurier als gedacht.

Von Theresa Palm

Die Szene ist spektakulär: Ein Triceratops, ein tonnenschwerer Pflanzenfresser mit drei Hörnern und einer beeindruckenden Knochenplatte am Schädel, liegt umschlungen mit einem Raubsaurier. Ein Moment von vor 67 Millionen Jahren, für immer festgehalten in Stein.

Zur SZ-Startseite

Paläontologie
:Von wegen Schlingen ist schlecht

Forschende haben erstmals den versteinerten Darminhalt eines Sauropoden untersucht – und dabei Erstaunliches über dessen Essgewohnheiten herausgefunden.

Von Hannah Wagner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite