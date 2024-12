Von Jakob Wetzel

Der Patient liegt in einem Sack aus Kunststoff, das ist gemeinhin kein gutes Zeichen, doch der Arzt ist zuversichtlich. „Es sieht sehr gut aus“, sagt Andreas Nerlich. Eben war der Pathologe noch in der Radiologie des Innenstadt-Klinikums der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), dort hat er den Inhalt des Plastiksacks von einem Computertomografen durchleuchten lassen. Nun ist er zurück in seinem Büro im Institut für Rechtsmedizin und erklärt, was ihm so viel Hoffnung gibt in diesem außergewöhnlichen Fall. Nerlich hat viel gesehen, er hat lange die Pathologie in zwei Münchner Kliniken geleitet, doch dieser Patient ist auch für ihn einzigartig. Denn er ist bereits seit 13 Jahren tot, und noch dazu ein Schwein.