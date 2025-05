Von Jakob Wetzel

Was gab es nicht für Gerüchte über diese Mumie aus dem Mühlviertel in Oberösterreich. In der Kirchengruft von Sankt Thomas am Blasenstein kann man sie für kleines Geld besichtigen; Brust und Unterleib sind gut erhalten, Kopf und Beine weniger. Im Jahr 1967 ist die Mumie erstmals wissenschaftlich beschrieben worden, doch schon 1866 findet sich ein Hinweis auf sie in einem Reiseführer. Dort hieß es auch, es handle sich um die sterblichen Überreste eines Priesters.