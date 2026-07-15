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WasserversorgungBeim Badespaß kommt der deutsche Spar-Instinkt an seine Grenzen

Lesezeit: 4 Min.

Die Zahl der Pools hat in den vergangenen Jahren zugenommen.
Die Zahl der Pools hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Cavan Images/mauritius images

Es gibt immer mehr Garten-Pools, an heißen Tagen steigt der Wasserverbrauch daher deutlich. In München ist das Befüllen nun verboten. Doch allein mit Notfallmaßnahmen ist es nicht getan.

Von Christoph von Eichhorn und Theresa Palm

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Für die bayerische Landeshauptstadt ist es ein Novum, andere Städte und Kommunen greifen seit vielen Sommern zu solchen Maßnahmen: Münchens Klimareferat verbietet seit Dienstag das Befüllen von Pools und tagsüber das Gießen. Dabei liegt München in der Schotterebene auf einem ausreichend großen Grundwasserleiter, die Stadt muss sich mittelfristig keine Sorgen um ihr Wasser machen. Was genau ist dann das Problem?

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