Von Tina Baier

Was Mark Lenz schockiert hat, als er auf Expedition im nordatlantischen Müllstrudel war, in dem sich alles sammelt, was Menschen so ins Meer werfen, waren nicht die PET-Flaschen, Taucherflossen und Flip-Flops, die am Schiff vorübertrieben. Es war die Allgegenwart kleiner Plastikschnipsel. "Die Plastiksuppe war permanent um uns herum", sagt der Meeresökologe vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. "Es ist so viel - das lässt sich unmöglich wieder herausholen."