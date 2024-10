Der Mount Everest ist der höchste Berg der Welt, und er wächst noch immer weiter. Doch das liegt nicht daran, dass er an Masse zulegt. Wie Forscher nun im Fachjournal Nature Geoscience berichten, ist eher das Gegenteil der Fall.Die außerordentliche Höhe und das aktuelle Wachstum des Berges könnte demnach zumindest ein Stück weit mit einem Fluss in der Nähe zu tun haben. Einem Computermodell zufolge führte der Arun vor etwa 89 000 Jahren so viel Wasser, dass er ein tiefes Tal in den Himalaya schnitt. Das fortgespülte Gestein reduzierte das Gewicht des Gebirges auf dem Erdmantel und führte damit zu einer Geländeerhebung in dem Gebirge, die den Mount Everest 15 bis 50 zusätzliche Meter in die Höhe gedrückt hat. Der Prozess hält bis heute an. Wie ein Team um Jin-Gen Dai von der China University of Geosciences in Peking berichtet, wird der Mount Everest jährlich um etwa zwei Millimeter höher.