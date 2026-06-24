Pascal Querner hat im Laufe seines Berufslebens Objekte von großer Drastik gesammelt. Ein Anschauungskasten, der einst säuberlich präparierte Käfer vorzeigte, aber heute nur mehr ein Schlachtfeld aus Bröseln und Staub darbietet. Eine ausgestopfte Katze, die einmal Würde besessen haben mag, der aber nun das halbe Fell weggenagt ist. Querners Sammlerstücke sind Opfer von Mottenfraß geworden – und so spektakulär, dass sie derzeit in einer kleinen Wanderausstellung gezeigt werden. „Es nagt nicht nur der Zahn der Zeit“ lautet ihr Titel; aktuell gastiert sie im Senckenbergmuseum im sächsischen Görlitz. Dort wird sichtbar, wie sehr Museen unter Schädlingen leiden und mit wie viel Mühe sie sich gegen die Verheerung stemmen. Von ihnen kann man viel über die Mottenbekämpfung im Privathaushalt lernen.