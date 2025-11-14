Sie ziehen sich in einem langen Band einen Hang in Peru hinauf: rund 5200 Löcher, jedes bis zu einem Meter tief und ein bis zwei Meter breit. Eineinhalb Kilometer lang und 14 bis 22 Meter breit ist diese eigenartige Struktur am Tal des Río Pisco. Sie hat dem Hügel den Namen „Monte Sierpe“ verschafft, „Schlangenberg“. Seit im Jahr 1933 Luftbilder von ihr bekannt wurden, wundern sich Forscherinnen und Forscher darüber, wer diesen riesigen Lochstreifen wohl angelegt hat – und warum. Ist dieses Rätsel nun gelöst?
ArchäologieIst das Rätsel um den geheimnisvollen „Schlangenberg“ in Peru gelöst?
Lesezeit: 3 Min.
Das meinen zumindest Forscher einer aktuellen Arbeit. Andere sind sich da nicht so sicher.
Von Jakob Wetzel
Archäologie:Das Rätsel der Linien
Einst haben Menschen gigantische Bodenzeichnungen in das Hochland von Peru gegraben, so groß, dass man sie am besten aus der Luft erkennt. Nun zeigt sich: Es gibt noch viel mehr Bilder als gedacht. Was bedeuten sie?
Lesen Sie mehr zum Thema