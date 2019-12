Sonnensystem:Der Mond ist nicht genug

Merkur hat keinen. Venus auch nicht. Die Erde hat bekanntlich einen, und der Mars, was schon weniger bekannt ist, zwei. Von hier an wird es üppig: Jupiter hat mindestens 79, Saturn 82, Uranus und Neptun zusammen mehr als 40. Die Rede ist von Monden, die in unserem Sonnensystem ihre Bahnen um Planeten ziehen. Mehr als 200 stehen auf den Listen der Astronomen.