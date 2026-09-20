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AstronomieDer Mond hat einen neuen Krater

Lesezeit: 2 Min.

Die Mondsonde LRO hat den neuen Krater bei ihren Routineflügen um den Mond fotografiert. Er ist laut US-Raumfahrtagentur Nasa im Frühjahr 2024 entstanden.
Die Mondsonde LRO hat den neuen Krater bei ihren Routineflügen um den Mond fotografiert. Er ist laut US-Raumfahrtagentur Nasa im Frühjahr 2024 entstanden.
Foto: NASA /AFP Photo

222 Meter breit ist er und entstanden, als niemand hinsah: Wissenschaftler nennen den Einschlag ein Jahrhundertereignis. Was man aus ihm lernen kann.

Von Theresa Palm

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Der Mond hat einen neuen Krater: Mit 222 Meter Durchmesser und einer Tiefe von 43 Metern ist er fast so groß wie die Münchner Allianz-Arena. Entdeckt hat den Krater die Mondsonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) der US-Raumfahrtagentur Nasa. Weil das Raumfahrtunternehmen Intuitive Machines den Betrieb der Sonde für die Nasa übernommen hat, beschreiben Wissenschaftler dieses Unternehmens die Entdeckung nun im Fachjournal Science Advances. Die Sonde umkreist mit ihrer Weitwinkelkamera und sechs weiteren Instrumenten an Bord seit 2009 den Mond und fotografiert ihn komplett.

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