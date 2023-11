Von Andreas Jäger

So könnte der Mond entstanden sein: Ein Mars-großer Protoplanet namens Theia kollidierte vor 4,5 Milliarden Jahren mit dem Vorläufer der Erde. In Folge der Kollision wurde herausgeschlagenes Material, sowohl des Erdvorläufers als auch des Mantels von Theia, vom Schwerefeld der Proto-Erde eingefangen. In einer Scheibe aus Staub um den Erdvorläufer verklumpte es und formte schließlich den heutigen Mond. Den anderen Teil der Theia-Bruchstücke nahm die Erde in sich auf. Von Theia selbst ist nichts mehr übrig, der Himmelskörper wurde in die Proto-Erde und den Proto-Mond gemischt - das besagt zumindest die sogenannte Kollisionstheorie. Wie aber lässt diese sich beweisen?