Wie geht es nach der Mondmission weiter?

Die Pläne der Nasa für die Zeit nach der bevorstehenden Artemis-2-Mission sind mindestens ambitioniert. Bereits 2028 sollen demnach wieder Menschen auf der Mondoberfläche spazieren – aber ein zuverlässig funktionierendes Raumschiff, dass so etwas auch schaffen könnte, gibt es bislang nicht. Die Nasa hat zwei Unternehmen damit beauftragt, doch beide Landegefährte konnten noch nicht ausreichend getestet werden.



Außerdem müsste für eine Mondlandung mit Menschen an Bord eine Art Tankstelle im Erdorbit installiert werden, wo der Lander den nötigen Treibstoff für seine Reise zum Mond und zurückbekommt. Allein dazu wären 15 Starship-Starts des Unternehmens Space-X notwendig.



SZ-Redakteur Dieter Sürig berichtet über die Gründe, warum eine bemannte Mondlandung wohl kaum in den nächsten drei Jahren klappen kann: