Immer wieder Ärger mit dem Klo

Die Artemis-2-Mission muss wirklich herausragend gut laufen, wenn die Rede am Ende doch stets auf die Bordtoilette kommt, auch bei der Nasa-Pressekonferenz am Dienstag. „Die Toilette funktioniert perfekt!“, stellte Nasa-Managerin Lori Glaze etwas trotzig klar. Nur, ja, äh, also, der Abfluss. Der macht Probleme. Aber ist der Abfluss nicht ein wesentlicher Teil eines funktionierenden Klos?

Dabei ist es ein enormer Fortschritt, dass die Astronauten überhaupt ein Klo haben. Die Apollo-Astronauten mussten Beutel nutzen, was manchmal auch schiefging. Legendär ist der Moment auf der Apollo-10-Mission, als ein unidentifiziertes Objekt durch die Kapsel flog. Es folgten Sätze für die Ewigkeit: „Gebt mir schnell eine Serviette!“ - „Ich glaube nicht, dass das einer von meinen ist.“

An Bord von Orion gibt es hingegen sogar eine Toilette mit Kabine, also Privatsphäre. Wie auch an Bord der Internationalen Raumstation gibt es einen Schlauch für flüssige und eine Schüssel für feste Ausscheidungen. Aber anders als auf der ISS wird der Urin nicht zu Trinkwasser aufbereitet, sondern gesammelt, chemisch behandelt und dann ins All abgelassen. Und dieser Teil funktioniert nicht recht.



