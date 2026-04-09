Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Laserstrahlen bringen die „Orion“-Bilder zur Erde
„Orion“-Crew sendet beeindruckende Fotos von Mond und Erde
„ Orion“-Crew telefoniert mit US-Präsident Trump
„Orion“ umrundet Mond – Rückflug zur Erde hat begonnen
Die Astronauten studieren die Mondoberfläche
Laura Otter
Artemis-2-Crew bereitet sich auf Landung vor
Die vier Astronauten der Artemis-2-Mondmission bereiten sich auf ihre Rückkehr zur Erde vor. Die Crew habe – nachdem sie von dem Song „Under Pressure“ von Queen und David Bowie aufgeweckt worden sei – noch einmal zahlreiche wissenschaftliche Tests vorgenommen und damit begonnen, Equipment zu verstauen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.
Zwischendurch gratulierte ihnen zudem der kanadische Premierminister Mark Carney per Live-Schalte: „Die Kanadier können gar nicht stolzer auf euch sein.“ In der Nacht zum Samstag (MESZ) soll die Crew im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen. Die Wettervorhersage sehe derzeit gut dafür aus, hieß es von der Nasa.
Einen Geschwindigkeitsrekord werden die Astronauten dabei aber – anders als ursprünglich gedacht – wohl doch nicht knacken, sagte Nasa-Manager Rick Henfling. „Unsere Vorhersage für Artemis 2 ist, dass wir eine Maximalgeschwindigkeit von 10 657 Metern pro Sekunde erreichen werden. Das ist weniger als der Rekord von Apollo 10 von 11 094 Metern pro Sekunde.“ Die vier Artemis-2-Astronauten sind die ersten Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes.
Zwischendurch gratulierte ihnen zudem der kanadische Premierminister Mark Carney per Live-Schalte: „Die Kanadier können gar nicht stolzer auf euch sein.“ In der Nacht zum Samstag (MESZ) soll die Crew im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen. Die Wettervorhersage sehe derzeit gut dafür aus, hieß es von der Nasa.
Einen Geschwindigkeitsrekord werden die Astronauten dabei aber – anders als ursprünglich gedacht – wohl doch nicht knacken, sagte Nasa-Manager Rick Henfling. „Unsere Vorhersage für Artemis 2 ist, dass wir eine Maximalgeschwindigkeit von 10 657 Metern pro Sekunde erreichen werden. Das ist weniger als der Rekord von Apollo 10 von 11 094 Metern pro Sekunde.“ Die vier Artemis-2-Astronauten sind die ersten Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes.
Der restliche Zeitplan der Artemis-2-Mission
Bis Samstag werden Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und Jeremy Hansen noch unterwegs sein. Was passiert bis dahin? Ein kleiner Überblick:
Pünktlich wach sein heißt es für die vier Astronauten auch am Freitag: Da stehen zwei weitere Kurskorrekturen an, gegen 4.50 Uhr und 20.50 Uhr.
Spannend wird es dann am Samstag, wenn Orion wieder in die Erdatmosphäre eintritt. Gegen 1.30 Uhr, etwa eine halbe Stunde vor ihrer Ankunft auf der Erde, trennt sich die Raumkapsel zunächst vom europäischen Servicemodul. Für 2 Uhr ist vorgesehen, dass sie im Pazifik wassert. Gegen 3 Uhr soll die Crew die Kapsel auf dem Meer verlassen und etwa eine halbe Stunde später auf dem Recoveryschiff ankommen.
Die Zeiten können sich laut Nasa noch leicht ändern.
Pünktlich wach sein heißt es für die vier Astronauten auch am Freitag: Da stehen zwei weitere Kurskorrekturen an, gegen 4.50 Uhr und 20.50 Uhr.
Spannend wird es dann am Samstag, wenn Orion wieder in die Erdatmosphäre eintritt. Gegen 1.30 Uhr, etwa eine halbe Stunde vor ihrer Ankunft auf der Erde, trennt sich die Raumkapsel zunächst vom europäischen Servicemodul. Für 2 Uhr ist vorgesehen, dass sie im Pazifik wassert. Gegen 3 Uhr soll die Crew die Kapsel auf dem Meer verlassen und etwa eine halbe Stunde später auf dem Recoveryschiff ankommen.
Die Zeiten können sich laut Nasa noch leicht ändern.
Rücksturz zur Erde
Wenn die Orion am Samstag gegen zwei Uhr deutscher Zeit zur Erde zurückkehrt, wird sie beim Eintritt in die Erdatmosphäre eine Geschwindigkeit von etwa 38 366 Stundenkilometern haben, teilte Nasa-Flugdirektor Rick Henfling auf einer Pressekonferenz am Donnerstag mit. Der Geschwindigkeitsrekord eines bemannten Fluges liege bei 39 930 Stundenkilometern beim Wiedereintritt der Kapsel von Apollo 10 im Mai 1969. Bei dieser Mission hatte die Crew die Mondfähre direkt am Mond getestet. Zum Vergleich: Die Crew Dragon, die Astronauten von der Raumstation ISS in 400 Kilometern Höhe zurück zur Erde bringt, ist beim Wiedereintritt etwa 28 000 Stundenkilometer schnell.
Die Orion-Kapsel soll im Pazifik vor der Küste nahe San Diego wassern. Die Nasa rechnet damit, dass die vier Astronauten beim abrupten Abbremsen durch Atmosphäre und Fallschirme Kräften von bis zu 3,9 G ausgesetzt sind – also dem 3,9-Fachen der Erdschwerkraft. Sollte die Kapsel von dem geplanten Landebereich abweichen, könnten die G-Kräfte im ungünstigsten Fall bis zu 7,5 ausmachen. Die Apollo-11-Astronauten erlebten während der Landung laut Nasa 6,56 G, die von Apollo 16 sogar 7,19 G. Dies hängt von den Wiedereintrittsbedingungen wie Geschwindigkeit, Eintrittswinkel und atmosphärischen Bedingungen ab. Die Kapsel ist Temperaturen von bis zu 2760 Grad Celsius ausgesetzt, die beim Wiedereintritt in etwa 60 Kilometern Höhe erreicht werden. Doch davor soll ein Hitzeschild schützen. Ungefähr 42 Minuten vor dem Wiedereintritt wird das Europäische Servicemodul ESM vom Crewmodul abgetrennt. Es soll in der Atmosphäre verglühen.
Derzeit sind die Astronauten noch etwa 300 000 Kilometer von der Erde entfernt.
Die Orion-Kapsel soll im Pazifik vor der Küste nahe San Diego wassern. Die Nasa rechnet damit, dass die vier Astronauten beim abrupten Abbremsen durch Atmosphäre und Fallschirme Kräften von bis zu 3,9 G ausgesetzt sind – also dem 3,9-Fachen der Erdschwerkraft. Sollte die Kapsel von dem geplanten Landebereich abweichen, könnten die G-Kräfte im ungünstigsten Fall bis zu 7,5 ausmachen. Die Apollo-11-Astronauten erlebten während der Landung laut Nasa 6,56 G, die von Apollo 16 sogar 7,19 G. Dies hängt von den Wiedereintrittsbedingungen wie Geschwindigkeit, Eintrittswinkel und atmosphärischen Bedingungen ab. Die Kapsel ist Temperaturen von bis zu 2760 Grad Celsius ausgesetzt, die beim Wiedereintritt in etwa 60 Kilometern Höhe erreicht werden. Doch davor soll ein Hitzeschild schützen. Ungefähr 42 Minuten vor dem Wiedereintritt wird das Europäische Servicemodul ESM vom Crewmodul abgetrennt. Es soll in der Atmosphäre verglühen.
Derzeit sind die Astronauten noch etwa 300 000 Kilometer von der Erde entfernt.
Marlene Weiß
Immer wieder Ärger mit dem Klo
Die Artemis-2-Mission muss wirklich herausragend gut laufen, wenn die Rede am Ende doch stets auf die Bordtoilette kommt, auch bei der Nasa-Pressekonferenz am Dienstag. „Die Toilette funktioniert perfekt!“, stellte Nasa-Managerin Lori Glaze etwas trotzig klar. Nur, ja, äh, also, der Abfluss. Der macht Probleme. Aber ist der Abfluss nicht ein wesentlicher Teil eines funktionierenden Klos?
Dabei ist es ein enormer Fortschritt, dass die Astronauten überhaupt ein Klo haben. Die Apollo-Astronauten mussten Beutel nutzen, was manchmal auch schiefging. Legendär ist der Moment auf der Apollo-10-Mission, als ein unidentifiziertes Objekt durch die Kapsel flog. Es folgten Sätze für die Ewigkeit: „Gebt mir schnell eine Serviette!“ - „Ich glaube nicht, dass das einer von meinen ist.“
An Bord von Orion gibt es hingegen sogar eine Toilette mit Kabine, also Privatsphäre. Wie auch an Bord der Internationalen Raumstation gibt es einen Schlauch für flüssige und eine Schüssel für feste Ausscheidungen. Aber anders als auf der ISS wird der Urin nicht zu Trinkwasser aufbereitet, sondern gesammelt, chemisch behandelt und dann ins All abgelassen. Und dieser Teil funktioniert nicht recht.
Schon am Samstag gab es Probleme. Zeitweise war die Toilette zwar „Go“, aber nur „for fecal use“, wie CNN berichtete – dieser Teil der Ausscheidungen wird ohnehin an Bord gesammelt. Für alle anderen Bedürfnisse blieben Beutel. Zunächst hatte man bei der Nasa vermutet, es liege an gefrorenem Urin in der Leitung. Daraufhin wurde der Teil des Raumschiffs in die Sonne gedreht, die Leitungen im Innern wurden beheizt, wie Flugleiter Rick Henfling am Dienstag sagte. Aber das löste das Problem nicht ganz. Die neueste Theorie sei, dass aufgrund einer chemischen Reaktion der Mittel, die Biofilme verhindern sollen, möglicherweise ein Filter verstopft ist. Wie auch immer, man werde das klären, wenn das Raumschiff zurück in Florida sei.
Tests von Kleidung gegen Durchblutungsstörungen
Während des Rückflugs zur Erde stehen heute für die Astronauten weitere Tests auf dem Programm. Reid Wiseman und Victor Glover sowie Christina Koch und Jeremy Hansen wollen ein spezielles Kleidungsstück gegen die sogenannte orthostatische Intoleranz testen. Dabei geht es um eine Kreislaufstörung, bei der das Stehen oder Sitzen wegen schlechter Durchblutung zu Schwindel, Herzrasen und Übelkeit führen kann. Die Kleidung soll den Astronauten dabei helfen, ihren Blutdruck und ihre Durchblutung während des Übergangs zurück in die Erdschwerkraft aufrechtzuerhalten.
Außerdem sollen sie noch einmal ihre Orion-Kapsel manuell steuern und ein bestimmtes Ziel zentrieren, also den Autopilot ausmachen und selbst steuern.
Außerdem sollen sie noch einmal ihre Orion-Kapsel manuell steuern und ein bestimmtes Ziel zentrieren, also den Autopilot ausmachen und selbst steuern.
Pauline Claßen
Ein Ferngespräch im All
Die Artemis-2-Crew befindet sich auf dem Heimweg. Wie die Nasa mitteilte, hat die Orion-Kapsel den Punkt passiert, an dem die Schwerkraft der Erde wieder stärker auf das Raumschiff wirkt als die des Mondes. Aber eine besondere Chance wurde noch genutzt: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen unterhielten sich eine Viertelstunde lang mit den vier derzeit auf der Internationalen Raumstation ISS stationierten Astronautinnen und Astronauten: von Raumschiff zu Raumschiff. Die ISS-Astronautin Jessica Meir fragte ihre Kollegin Koch wie sie Mond und Erde aus der Orion-Perspektive erlebt habe. „Ich habe nicht nur die Schönheit der Erde bemerkt, sondern auch, wie viel Dunkelheit drum herum war und das hat es noch viel mehr besonders gemacht.“
In der Nacht zum Samstag (MESZ) soll die Crew wieder auf die Erde zurückkehren und im Pazifik landen.
In der Nacht zum Samstag (MESZ) soll die Crew wieder auf die Erde zurückkehren und im Pazifik landen.
Laura Otter
Nasa veröffentlicht Playlist, mit der die Astronauten geweckt werden
Jeden Morgen der zehntägigen Mission wird die Orion-Crew vom Kontrollzentrum von der Erde aus mit einem anderen Lied geweckt. Diese musikalischen Weckrufe sind Tradition bei der Nasa und dienen der Motivation und der positiven Haltung der Besatzung. Nun veröffentlicht die Nasa die Playlist auf Spotify: Die Crew ist bereits zu „In a Daydream“ der Freddy Jones Band und „Pink Pony Club“ von Chappell Roan in den Tag gestartet.
Theresa Palm
Laserstrahlen bringen die „Orion“-Bilder zur Erde
Das Raumschiff Orion sendet zig spektakuläre Fotos, am frühen Donnerstagmorgen deutscher Zeit steht sogar eine kurze Liveschalte aus der Raumkapsel an. Wie schaffen es 20 Gigabyte Daten innerhalb von 45 Minuten vom Mond zur Erde, wie Nasa-Flugleiter Rick Henfling in einer Pressekonferenz vergangene Nacht erwähnte? Der Clou ist das Laser-Kommunikationssystem, das wesentlich mehr kann als herkömmliche Funkübertragung. Radiowellen transportieren nur wenige Megabit an Daten pro Sekunde.
Ganz normale Funksysteme nutzt die Orion zwar weiterhin auch. Das neue System O2O überträgt aber mit Infrarotlicht 4K-Videos aus der Crewkapsel. Die Laserbodenstationen stehen in New Mexico und Kalifornien, wo der Himmel meist klar ist. Natürlich geht es nicht nur um Videoanrufe, sondern auch um wissenschaftliche und Flug-Daten. Die von Henfling genannten Eckpunkte ergeben eine Rate von 60 Megabit pro Sekunde, so viel schafft das System also in der Praxis. In der Spitze sollen Übertragungsraten von bis zu 260 Megabit pro Sekunde möglich sein. Zum Vergleich: Dieser Blogeintrag gelangt über eine Internetverbindung von 171 Megabit pro Sekunde auf die Homepage.
Ganz normale Funksysteme nutzt die Orion zwar weiterhin auch. Das neue System O2O überträgt aber mit Infrarotlicht 4K-Videos aus der Crewkapsel. Die Laserbodenstationen stehen in New Mexico und Kalifornien, wo der Himmel meist klar ist. Natürlich geht es nicht nur um Videoanrufe, sondern auch um wissenschaftliche und Flug-Daten. Die von Henfling genannten Eckpunkte ergeben eine Rate von 60 Megabit pro Sekunde, so viel schafft das System also in der Praxis. In der Spitze sollen Übertragungsraten von bis zu 260 Megabit pro Sekunde möglich sein. Zum Vergleich: Dieser Blogeintrag gelangt über eine Internetverbindung von 171 Megabit pro Sekunde auf die Homepage.
„Orion“-Crew sendet beeindruckende Fotos von Mond und Erde
Es sind traumhafte Fotos, die die Orion-Crew von ihrem Mond-Umflug zur Erde gesendet haben: Bilder von der am Horizont untergehenden Erde, von der Sonnenfinsternis, bei der der Mond wie ein schwarzer Ball am Weltraum zu schweben scheint, von den Kratern auf dem Mond. Allesamt gestochen scharfe Fotos, ganz anders als man sie von der allerersten Mondmission kennt. Aber sehen Sie selbst:
Viel Hardware für die Mission kommt aus Europa
Europäische Technik ist für die Mondmission unverzichtbar. Hauptlieferant aus Europa ist der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus, der für die Orion-Kapsel das Europäische Servicemodul (ESM) baut. Die Raumfahrtagentur Esa hat bislang für etwa zwei Milliarden Euro insgesamt sechs solcher Servicemodule in Auftrag gegeben, Airbus baut sie in Bremen.
Bemerkenswert sind auch Star Tracker der Firma Jena Optronik, die an der Außenwand des ESM hängen. Die Crew kann mit den Sternsensoren navigieren, weil der Tracker anhand von Katalogen Sternformationen identifiziert und so die Lage der Kapsel im Weltraum bestimmen kann. Ein wichtiger deutscher Beitrag zu den Mondmissionen kommt von der Firma MT Aerospace in Augsburg. Die Tochter des Bremer Raumfahrtunternehmens OHB baut für die SLS-Rakete. MT liefert dafür die Tankabdeckungen mit einem Durchmesser von 8,4 Metern. „Die Zulieferung für die SLS-Rakete war für uns sehr wichtig, um in den US-Markt zu kommen“, sagt MT-Chef Ulrich Scheib.
Bemerkenswert sind auch Star Tracker der Firma Jena Optronik, die an der Außenwand des ESM hängen. Die Crew kann mit den Sternsensoren navigieren, weil der Tracker anhand von Katalogen Sternformationen identifiziert und so die Lage der Kapsel im Weltraum bestimmen kann. Ein wichtiger deutscher Beitrag zu den Mondmissionen kommt von der Firma MT Aerospace in Augsburg. Die Tochter des Bremer Raumfahrtunternehmens OHB baut für die SLS-Rakete. MT liefert dafür die Tankabdeckungen mit einem Durchmesser von 8,4 Metern. „Die Zulieferung für die SLS-Rakete war für uns sehr wichtig, um in den US-Markt zu kommen“, sagt MT-Chef Ulrich Scheib.
Franziska Peer
Ein fliegendes Nutella-Glas im All?
400 000 Kilometer von der Erde entfernt ist ein Nutella-Glas innerhalb der Artemis 2 plötzlich zu einer eigenen kleinen Mission aufgebrochen und geht seitdem in den sozialen Medien viral. Das Glas mit der Nusscreme hatte sich offensichtlich aus einem Fach oder Regal gelöst, drehte sich vor Abermillionen Zuschauern des Livestreams unmittelbar vor der Kamera um die eigene Achse, flog dann von den Betrachtern fort und wurde schließlich eingefangen.
Allein das Tiktok-Video von der Nutella-Szene, das der US-Sender CBS ins Netz stellte, erhielt in den ersten zwölf Stunden mehr als 300 000 Likes. In Kommentaren wurde gleich gemutmaßt, da sei vielleicht gar kein Glas geflogen. Es sei nur digital reinkopiert. Einige meinten gar, es handele sich hier um eine bezahlte PR-Kampagne des Nuss-Nugat-Creme-Herstellers. Eine Nasa-Sprecherin versicherte auf Anfrage des Portals futurism.com, dass es sich nicht um eine Produktplatzierung handele.
Allerdings hegt ein Experte des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt Zweifel an der Echtheit. „Sollte da wirklich ein Glas mit Nuss-Nugat-Creme durch die Kapsel geflogen sein“, sagte der DLR-Sprecher am Telefon, „so dürfte der Astronaut, der es mitgenommen hat, nie wieder fliegen.“ Denn: „Ein solcher Glaskörper entspricht nicht den international geltenden Sicherheitsvorgaben.“
Lesen Sie mehr zum fliegenden Nutella-Glas im Text von Martin Zips:
Allein das Tiktok-Video von der Nutella-Szene, das der US-Sender CBS ins Netz stellte, erhielt in den ersten zwölf Stunden mehr als 300 000 Likes. In Kommentaren wurde gleich gemutmaßt, da sei vielleicht gar kein Glas geflogen. Es sei nur digital reinkopiert. Einige meinten gar, es handele sich hier um eine bezahlte PR-Kampagne des Nuss-Nugat-Creme-Herstellers. Eine Nasa-Sprecherin versicherte auf Anfrage des Portals futurism.com, dass es sich nicht um eine Produktplatzierung handele.
Allerdings hegt ein Experte des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt Zweifel an der Echtheit. „Sollte da wirklich ein Glas mit Nuss-Nugat-Creme durch die Kapsel geflogen sein“, sagte der DLR-Sprecher am Telefon, „so dürfte der Astronaut, der es mitgenommen hat, nie wieder fliegen.“ Denn: „Ein solcher Glaskörper entspricht nicht den international geltenden Sicherheitsvorgaben.“
Lesen Sie mehr zum fliegenden Nutella-Glas im Text von Martin Zips:
Laura Otter
Vom Mond auf die Erde
Das Weiße Haus veröffentlicht eine einmalige Aufnahme der Orion-Crew aus dem All. Der eindrucksvolle Blick zeigt, wie die Erde hinter dem Mond verschwindet.
Pauline Claßen
Die Sonnenfinsternis aus „Orion“-Perspektive
Gegen 3 Uhr deutscher Zeit hat die Crew der Orion eine Sonnenfinsternis erlebt. Aus ihrer Perspektive war die Sonne vollkommen vom Mond verdeckt. Wie die Nasa berichtet, nutzen die Astronautinnen und Astronauten die Gelegenheit, um die Sonnenkorona, also die äußerste Schicht der Atmosphäre der Sonne, zu analysieren. Das geht nur bei einer Sonnenfinsternis, da die Korona sonst von der restlichen Sonne überstrahlt wird.
Astronaut Victor Glover sagte über das Erlebnis begeistert: „Es ist, als würde man einer Flamme zuschauen.“
Astronaut Victor Glover sagte über das Erlebnis begeistert: „Es ist, als würde man einer Flamme zuschauen.“
NASA on Twitter / X
🌞🌕🧑🚀Right now, the Orion capsule is passing behind the Moon, so the Sun is entirely eclipsed from their perspective. During this time, they will view a mostly darkened Moon and will use the opportunity to analyze the solar corona. pic.twitter.com/PWDPfZKxGh— NASA (@NASA) April 7, 2026
x.com
„Orion“-Crew telefoniert mit US-Präsident Trump
Nach einer spontanen Ankündigung via Social Media telefonierte US-Präsident Donald Trump für mehrere Minuten mit der Crew der Orion-Raumkapsel. Man hat den US-Präsidenten selten so neugierig erlebt. Er erkundigte sich etwa danach, wie sich die Funkstille angefühlt habe und wie der Mond von der anderen Seite aussehe. Trump bezeichnete die Astronauten als „moderne Pioniere“ und würde sich über einen Besuch der Crew im Weißen Haus freuen. Er wolle ein Autogramm von ihnen haben, und das würde er wirklich selten jemanden fragen.
„Orion“ umrundet Mond – Rückflug zur Erde hat begonnen
Die Erde hat sie wieder, zumindest via Funk. Um 1.25 Uhr deutscher Zeit hat sich die Orion-Crew aus dem Funkschatten hinter dem Mond zurückgemeldet. „Es ist so schön, wieder von der Erde zu hören“, sagte Astronautin Christina Koch. Etwa 40 Minuten lang war das Raumschiff für das Nasa-Funksystem Deep Space Network nicht erreichbar. Es sei das erste Mal seit 1972, dass Astronauten komplett unerreichbar gewesen seien, sagte eine Nasa-Sprecherin im Livestream.
Während dieser Zeit haben die vier Artemis-Astronauten gleich zwei Rekorddistanzen verbucht. Um ein Uhr erreichten sie mit 6545 Kilometern den nächsten Punkt zum Mond, zwei Minuten später den weitesten Punkt ihrer Reise von der Erde: 406 771 Kilometer. Zum Vergleich: Den bisherigen Rekord hatte Apollo 13 im April 1970 mit 400 171 Kilometern, nie waren Menschen vor Artemis 2 weiter weg von ihrem Heimatplaneten.
Um 2.35 Uhr können die Astronauten eine ganz besondere Sonnenfinsternis beobachten: Dabei schiebt sich die Sonne aus ihrer Sicht hinter den Mond und die Crew kann die Sonnenkorona am Mondrand analysieren. Um 3.20 Uhr endet die Phase der Mondbeobachtung.
Am Dienstagabend deutscher Zeit wird wieder vor allem die Anziehungskraft der Erde auf die Kapsel wirken, am frühen Samstagmorgen soll sie dann im Pazifik landen.
Während dieser Zeit haben die vier Artemis-Astronauten gleich zwei Rekorddistanzen verbucht. Um ein Uhr erreichten sie mit 6545 Kilometern den nächsten Punkt zum Mond, zwei Minuten später den weitesten Punkt ihrer Reise von der Erde: 406 771 Kilometer. Zum Vergleich: Den bisherigen Rekord hatte Apollo 13 im April 1970 mit 400 171 Kilometern, nie waren Menschen vor Artemis 2 weiter weg von ihrem Heimatplaneten.
Um 2.35 Uhr können die Astronauten eine ganz besondere Sonnenfinsternis beobachten: Dabei schiebt sich die Sonne aus ihrer Sicht hinter den Mond und die Crew kann die Sonnenkorona am Mondrand analysieren. Um 3.20 Uhr endet die Phase der Mondbeobachtung.
Am Dienstagabend deutscher Zeit wird wieder vor allem die Anziehungskraft der Erde auf die Kapsel wirken, am frühen Samstagmorgen soll sie dann im Pazifik landen.