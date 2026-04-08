Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
„Orion“-Crew sendet beeindruckende Fotos von Mond und Erde
„ Orion“-Crew telefoniert mit US-Präsident Trump
„Orion“ umrundet Mond – Rückflug zur Erde hat begonnen
Die Astronauten studieren die Mondoberfläche
„Orion“-Besatzung so weit von der Erde entfernt wie kein Mensch zuvor
Theresa Palm
Laserstrahlen bringen die „Orion“-Bilder zur Erde
Das Raumschiff Orion sendet zig spektakuläre Fotos, am frühen Donnerstagmorgen deutscher Zeit steht sogar eine kurze Liveschalte aus der Raumkapsel an. Wie schaffen es 20 Gigabyte Daten innerhalb von 45 Minuten vom Mond zur Erde, wie Nasa-Flugleiter Rick Henfling in einer Pressekonferenz vergangene Nacht erwähnte? Der Clou ist das Laser-Kommunikationssystem, das wesentlich mehr kann als herkömmliche Funkübertragung. Radiowellen transportieren nur wenige Megabit an Daten pro Sekunde.
Ganz normale Funksysteme nutzt die Orion zwar weiterhin auch. Das neue System O2O überträgt aber mit Infrarotlicht 4K-Videos aus der Crewkapsel. Die Laserbodenstationen stehen in New Mexico und Kalifornien, wo der Himmel meist klar ist. Natürlich geht es nicht nur um Videoanrufe, sondern auch um wissenschaftliche und Flug-Daten. Die von Henfling genannten Eckpunkte ergeben eine Rate von 60 Megabit pro Sekunde, so viel schafft das System also in der Praxis. In der Spitze sollen Übertragungsraten von bis zu 260 Megabit pro Sekunde möglich sein. Zum Vergleich: Dieser Blogeintrag gelangt über eine Internetverbindung von 171 Megabit pro Sekunde auf die Homepage.
Ganz normale Funksysteme nutzt die Orion zwar weiterhin auch. Das neue System O2O überträgt aber mit Infrarotlicht 4K-Videos aus der Crewkapsel. Die Laserbodenstationen stehen in New Mexico und Kalifornien, wo der Himmel meist klar ist. Natürlich geht es nicht nur um Videoanrufe, sondern auch um wissenschaftliche und Flug-Daten. Die von Henfling genannten Eckpunkte ergeben eine Rate von 60 Megabit pro Sekunde, so viel schafft das System also in der Praxis. In der Spitze sollen Übertragungsraten von bis zu 260 Megabit pro Sekunde möglich sein. Zum Vergleich: Dieser Blogeintrag gelangt über eine Internetverbindung von 171 Megabit pro Sekunde auf die Homepage.
Der restliche Zeitplan der Artemis-2-Mission
Bis Samstag werden Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und Jeremy Hansen noch unterwegs sein. Was passiert bis dahin? Ein kleiner Überblick:
Pünktlich wach sein heißt es für die vier Astronauten auch am Freitag: Da stehen zwei weitere Kurskorrekturen an, gegen 4.50 Uhr und 20.50 Uhr.
Spannend wird es dann am Samstag, wenn Orion wieder in die Erdatmosphäre eintritt. Gegen 1.30 Uhr, etwa eine halbe Stunde vor ihrer Ankunft auf der Erde, trennt sich die Raumkapsel zunächst vom europäischen Servicemodul. Für 2 Uhr ist vorgesehen, dass sie im Pazifik wassert. Gegen 3 Uhr soll die Crew die Kapsel auf dem Meer verlassen und etwa eine halbe Stunde später auf dem Recoveryschiff ankommen.
Die Zeiten können sich laut Nasa noch leicht ändern.
Pünktlich wach sein heißt es für die vier Astronauten auch am Freitag: Da stehen zwei weitere Kurskorrekturen an, gegen 4.50 Uhr und 20.50 Uhr.
Spannend wird es dann am Samstag, wenn Orion wieder in die Erdatmosphäre eintritt. Gegen 1.30 Uhr, etwa eine halbe Stunde vor ihrer Ankunft auf der Erde, trennt sich die Raumkapsel zunächst vom europäischen Servicemodul. Für 2 Uhr ist vorgesehen, dass sie im Pazifik wassert. Gegen 3 Uhr soll die Crew die Kapsel auf dem Meer verlassen und etwa eine halbe Stunde später auf dem Recoveryschiff ankommen.
Die Zeiten können sich laut Nasa noch leicht ändern.
Pauline Claßen
Ein Ferngespräch im All
Die Artemis-2-Crew befindet sich auf dem Heimweg. Wie die Nasa mitteilte, hat die Orion-Kapsel den Punkt passiert, an dem die Schwerkraft der Erde wieder stärker auf das Raumschiff wirkt als die des Mondes. Aber eine besondere Chance wurde noch genutzt: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen unterhielten sich eine Viertelstunde lang mit den vier derzeit auf der Internationalen Raumstation ISS stationierten Astronautinnen und Astronauten: von Raumschiff zu Raumschiff. Die ISS-Astronautin Jessica Meir fragte ihre Kollegin Koch wie sie Mond und Erde aus der Orion-Perspektive erlebt habe. „Ich habe nicht nur die Schönheit der Erde bemerkt, sondern auch, wie viel Dunkelheit drum herum war und das hat es noch viel mehr besonders gemacht.“
In der Nacht zum Samstag (MESZ) soll die Crew wieder auf die Erde zurückkehren und im Pazifik landen.
In der Nacht zum Samstag (MESZ) soll die Crew wieder auf die Erde zurückkehren und im Pazifik landen.
Laura Otter
Nasa veröffentlicht Playlist, mit der die Astronauten geweckt werden
Jeden Morgen der zehntägigen Mission wird die Orion-Crew vom Kontrollzentrum von der Erde aus mit einem anderen Lied geweckt. Diese musikalischen Weckrufe sind Tradition bei der Nasa und dienen der Motivation und der positiven Haltung der Besatzung. Nun veröffentlicht die Nasa die Playlist auf Spotify: Die Crew ist bereits zu „In a Daydream“ der Freddy Jones Band und „Pink Pony Club“ von Chappell Roan in den Tag gestartet.
„Orion“-Crew sendet beeindruckende Fotos von Mond und Erde
Es sind traumhafte Fotos, die die Orion-Crew von ihrem Mond-Umflug zur Erde gesendet haben: Bilder von der am Horizont untergehenden Erde, von der Sonnenfinsternis, bei der der Mond wie ein schwarzer Ball am Weltraum zu schweben scheint, von den Kratern auf dem Mond. Allesamt gestochen scharfe Fotos, ganz anders als man sie von der allerersten Mondmission kennt. Aber sehen Sie selbst:
Viel Hardware für die Mission kommt aus Europa
Europäische Technik ist für die Mondmission unverzichtbar. Hauptlieferant aus Europa ist der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus, der für die Orion-Kapsel das Europäische Servicemodul (ESM) baut. Die Raumfahrtagentur Esa hat bislang für etwa zwei Milliarden Euro insgesamt sechs solcher Servicemodule in Auftrag gegeben, Airbus baut sie in Bremen.
Bemerkenswert sind auch Star Tracker der Firma Jena Optronik, die an der Außenwand des ESM hängen. Die Crew kann mit den Sternsensoren navigieren, weil der Tracker anhand von Katalogen Sternformationen identifiziert und so die Lage der Kapsel im Weltraum bestimmen kann. Ein wichtiger deutscher Beitrag zu den Mondmissionen kommt von der Firma MT Aerospace in Augsburg. Die Tochter des Bremer Raumfahrtunternehmens OHB baut für die SLS-Rakete. MT liefert dafür die Tankabdeckungen mit einem Durchmesser von 8,4 Metern. „Die Zulieferung für die SLS-Rakete war für uns sehr wichtig, um in den US-Markt zu kommen“, sagt MT-Chef Ulrich Scheib.
Bemerkenswert sind auch Star Tracker der Firma Jena Optronik, die an der Außenwand des ESM hängen. Die Crew kann mit den Sternsensoren navigieren, weil der Tracker anhand von Katalogen Sternformationen identifiziert und so die Lage der Kapsel im Weltraum bestimmen kann. Ein wichtiger deutscher Beitrag zu den Mondmissionen kommt von der Firma MT Aerospace in Augsburg. Die Tochter des Bremer Raumfahrtunternehmens OHB baut für die SLS-Rakete. MT liefert dafür die Tankabdeckungen mit einem Durchmesser von 8,4 Metern. „Die Zulieferung für die SLS-Rakete war für uns sehr wichtig, um in den US-Markt zu kommen“, sagt MT-Chef Ulrich Scheib.
Franziska Peer
Ein fliegendes Nutella-Glas im All?
400 000 Kilometer von der Erde entfernt ist ein Nutella-Glas innerhalb der Artemis 2 plötzlich zu einer eigenen kleinen Mission aufgebrochen und geht seitdem in den sozialen Medien viral. Das Glas mit der Nusscreme hatte sich offensichtlich aus einem Fach oder Regal gelöst, drehte sich vor Abermillionen Zuschauern des Livestreams unmittelbar vor der Kamera um die eigene Achse, flog dann von den Betrachtern fort und wurde schließlich eingefangen.
Allein das Tiktok-Video von der Nutella-Szene, das der US-Sender CBS ins Netz stellte, erhielt in den ersten zwölf Stunden mehr als 300 000 Likes. In Kommentaren wurde gleich gemutmaßt, da sei vielleicht gar kein Glas geflogen. Es sei nur digital reinkopiert. Einige meinten gar, es handele sich hier um eine bezahlte PR-Kampagne des Nuss-Nugat-Creme-Herstellers. Eine Nasa-Sprecherin versicherte auf Anfrage des Portals futurism.com, dass es sich nicht um eine Produktplatzierung handele.
Allerdings hegt ein Experte des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt Zweifel an der Echtheit. „Sollte da wirklich ein Glas mit Nuss-Nugat-Creme durch die Kapsel geflogen sein“, sagte der DLR-Sprecher am Telefon, „so dürfte der Astronaut, der es mitgenommen hat, nie wieder fliegen.“ Denn: „Ein solcher Glaskörper entspricht nicht den international geltenden Sicherheitsvorgaben.“
Lesen Sie mehr zum fliegenden Nutella-Glas im Text von Martin Zips:
Allein das Tiktok-Video von der Nutella-Szene, das der US-Sender CBS ins Netz stellte, erhielt in den ersten zwölf Stunden mehr als 300 000 Likes. In Kommentaren wurde gleich gemutmaßt, da sei vielleicht gar kein Glas geflogen. Es sei nur digital reinkopiert. Einige meinten gar, es handele sich hier um eine bezahlte PR-Kampagne des Nuss-Nugat-Creme-Herstellers. Eine Nasa-Sprecherin versicherte auf Anfrage des Portals futurism.com, dass es sich nicht um eine Produktplatzierung handele.
Allerdings hegt ein Experte des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt Zweifel an der Echtheit. „Sollte da wirklich ein Glas mit Nuss-Nugat-Creme durch die Kapsel geflogen sein“, sagte der DLR-Sprecher am Telefon, „so dürfte der Astronaut, der es mitgenommen hat, nie wieder fliegen.“ Denn: „Ein solcher Glaskörper entspricht nicht den international geltenden Sicherheitsvorgaben.“
Lesen Sie mehr zum fliegenden Nutella-Glas im Text von Martin Zips:
Laura Otter
Vom Mond auf die Erde
Das Weiße Haus veröffentlicht eine einmalige Aufnahme der Orion-Crew aus dem All. Der eindrucksvolle Blick zeigt, wie die Erde hinter dem Mond verschwindet.
Pauline Claßen
Die Sonnenfinsternis aus „Orion“-Perspektive
Gegen 3 Uhr deutscher Zeit hat die Crew der Orion eine Sonnenfinsternis erlebt. Aus ihrer Perspektive war die Sonne vollkommen vom Mond verdeckt. Wie die Nasa berichtet, nutzen die Astronautinnen und Astronauten die Gelegenheit, um die Sonnenkorona, also die äußerste Schicht der Atmosphäre der Sonne, zu analysieren. Das geht nur bei einer Sonnenfinsternis, da die Korona sonst von der restlichen Sonne überstrahlt wird.
Astronaut Victor Glover sagte über das Erlebnis begeistert: „Es ist, als würde man einer Flamme zuschauen.“
Astronaut Victor Glover sagte über das Erlebnis begeistert: „Es ist, als würde man einer Flamme zuschauen.“
NASA on Twitter / X
🌞🌕🧑🚀Right now, the Orion capsule is passing behind the Moon, so the Sun is entirely eclipsed from their perspective. During this time, they will view a mostly darkened Moon and will use the opportunity to analyze the solar corona. pic.twitter.com/PWDPfZKxGh— NASA (@NASA) April 7, 2026
x.com
„Orion“-Crew telefoniert mit US-Präsident Trump
Nach einer spontanen Ankündigung via Social Media telefonierte US-Präsident Donald Trump für mehrere Minuten mit der Crew der Orion-Raumkapsel. Man hat den US-Präsidenten selten so neugierig erlebt. Er erkundigte sich etwa danach, wie sich die Funkstille angefühlt habe und wie der Mond von der anderen Seite aussehe. Trump bezeichnete die Astronauten als „moderne Pioniere“ und würde sich über einen Besuch der Crew im Weißen Haus freuen. Er wolle ein Autogramm von ihnen haben, und das würde er wirklich selten jemanden fragen.
„Orion“ umrundet Mond – Rückflug zur Erde hat begonnen
Die Erde hat sie wieder, zumindest via Funk. Um 1.25 Uhr deutscher Zeit hat sich die Orion-Crew aus dem Funkschatten hinter dem Mond zurückgemeldet. „Es ist so schön, wieder von der Erde zu hören“, sagte Astronautin Christina Koch. Etwa 40 Minuten lang war das Raumschiff für das Nasa-Funksystem Deep Space Network nicht erreichbar. Es sei das erste Mal seit 1972, dass Astronauten komplett unerreichbar gewesen seien, sagte eine Nasa-Sprecherin im Livestream.
Während dieser Zeit haben die vier Artemis-Astronauten gleich zwei Rekorddistanzen verbucht. Um ein Uhr erreichten sie mit 6545 Kilometern den nächsten Punkt zum Mond, zwei Minuten später den weitesten Punkt ihrer Reise von der Erde: 406 771 Kilometer. Zum Vergleich: Den bisherigen Rekord hatte Apollo 13 im April 1970 mit 400 171 Kilometern, nie waren Menschen vor Artemis 2 weiter weg von ihrem Heimatplaneten.
Um 2.35 Uhr können die Astronauten eine ganz besondere Sonnenfinsternis beobachten: Dabei schiebt sich die Sonne aus ihrer Sicht hinter den Mond und die Crew kann die Sonnenkorona am Mondrand analysieren. Um 3.20 Uhr endet die Phase der Mondbeobachtung.
Am Dienstagabend deutscher Zeit wird wieder vor allem die Anziehungskraft der Erde auf die Kapsel wirken, am frühen Samstagmorgen soll sie dann im Pazifik landen.
Während dieser Zeit haben die vier Artemis-Astronauten gleich zwei Rekorddistanzen verbucht. Um ein Uhr erreichten sie mit 6545 Kilometern den nächsten Punkt zum Mond, zwei Minuten später den weitesten Punkt ihrer Reise von der Erde: 406 771 Kilometer. Zum Vergleich: Den bisherigen Rekord hatte Apollo 13 im April 1970 mit 400 171 Kilometern, nie waren Menschen vor Artemis 2 weiter weg von ihrem Heimatplaneten.
Um 2.35 Uhr können die Astronauten eine ganz besondere Sonnenfinsternis beobachten: Dabei schiebt sich die Sonne aus ihrer Sicht hinter den Mond und die Crew kann die Sonnenkorona am Mondrand analysieren. Um 3.20 Uhr endet die Phase der Mondbeobachtung.
Am Dienstagabend deutscher Zeit wird wieder vor allem die Anziehungskraft der Erde auf die Kapsel wirken, am frühen Samstagmorgen soll sie dann im Pazifik landen.
„Orion“ hinter dem Mond – Funkkontakt bricht ab
Seit 0.44 Uhr hiesiger Zeit fliegt Orion von der Erde aus gesehen hinter dem Mond. Für etwa 40 Minuten besteht darum kein Funkkontakt. Im Livestream war der Mond Minuten vorher nur noch als Sichel zu erkennen – ebenso wie die Erde, die ebenfalls kurz zu sehen war. Gegen 1 Uhr hat Orion mit 6545 Kilometern die kürzeste Distanz zum Mond – er soll dann aus Sicht der Crew ungefähr die Größe eines Basketballs am ausgestreckten Arm haben. Gegen 1.05 Uhr erreicht Orion den größten Abstand zur Erde – 406 771 Kilometer.
Die Astronauten studieren die Mondoberfläche
Seit etwa zweieinhalb Stunden beobachten und fotografieren die vier Astronauten Victor Glover, Jeremy Hansen, Christina Koch und Reid Wiseman abwechselnd in Zweiergruppen den Mond aus zuletzt rund 10 000 Kilometern Entfernung. Dabei kommen zunehmend auch Bereiche der Mondrückseite in ihr Blickfeld. Nach Nasa-Angaben hat die Crew am Ostersonntag eine Liste mit 30 Zielen auf der Mondoberfläche bekommen, die die Astronauten näher analysieren sollen und die teilweise noch nie mit bloßem menschlichen Auge beobachtet wurden. „Ähnlich wie ein Plan für einen Weltraumspaziergang bietet er klare, detaillierte Vorgaben und gleichzeitig Flexibilität für die Besatzung, Entscheidungen auf der Grundlage dessen zu treffen, was sie in Echtzeit sieht und erlebt“, so die Nasa.
Ziel ist unter anderem das 3,8 Milliarden Jahre alte Mare Orientale, ein fast 965 Kilometer breiter Krater, der sich über die Vorder- und Rückseite des Mondes erstreckt. Ferner der Einschlagkrater Hertzsprung, der fast 640 Kilometer breit ist und auf der Mondrückseite liegt. Die Astronauten sollten zudem nach Lichtblitzen schauen, die bei Einschlägen auf der Oberfläche entstehen.
Etwa 60 Prozent der Mondrückseite seien wegen der Lichtverhältnisse während der Apollo-Missionen noch nie von Menschenaugen gesehen worden, sagte Wiseman vor dem Start. Je weiter sich die Kapsel der Mondrückseite nähert, desto dunkler wird es allerdings auch dieses Mal. So werden nur 20 Prozent der Mondrückseite von der Sonne beleuchtet sein. Bei Neumond ist die Rückseite komplett beleuchtet.
Zeitweise mussten die Astronauten übrigens das erdzugewandte Fenster der Orion-Kapsel mit einem T-Shirt abdecken, weil die Helligkeit der Erde die Beobachtungen störte.
Die Beobachtungen dauern an, gegen 0.44 Uhr deutscher Zeit wird der Funkverkehr für etwa 40 Minuten unterbrochen, weil sich die Kapsel dann im Mondschatten befindet – komplett auf der Rückseite des Mondes.
Ziel ist unter anderem das 3,8 Milliarden Jahre alte Mare Orientale, ein fast 965 Kilometer breiter Krater, der sich über die Vorder- und Rückseite des Mondes erstreckt. Ferner der Einschlagkrater Hertzsprung, der fast 640 Kilometer breit ist und auf der Mondrückseite liegt. Die Astronauten sollten zudem nach Lichtblitzen schauen, die bei Einschlägen auf der Oberfläche entstehen.
Etwa 60 Prozent der Mondrückseite seien wegen der Lichtverhältnisse während der Apollo-Missionen noch nie von Menschenaugen gesehen worden, sagte Wiseman vor dem Start. Je weiter sich die Kapsel der Mondrückseite nähert, desto dunkler wird es allerdings auch dieses Mal. So werden nur 20 Prozent der Mondrückseite von der Sonne beleuchtet sein. Bei Neumond ist die Rückseite komplett beleuchtet.
Zeitweise mussten die Astronauten übrigens das erdzugewandte Fenster der Orion-Kapsel mit einem T-Shirt abdecken, weil die Helligkeit der Erde die Beobachtungen störte.
Die Beobachtungen dauern an, gegen 0.44 Uhr deutscher Zeit wird der Funkverkehr für etwa 40 Minuten unterbrochen, weil sich die Kapsel dann im Mondschatten befindet – komplett auf der Rückseite des Mondes.
Ein Krater für Reid Wisemans verstorbene Ehefrau
Um genau 19.57 Uhr deutscher Zeit hat die Artemis-2-Crew mit ihrer Orion-Kapsel den bisherigen Rekord von Apollo 13 eingestellt. So waren die drei Apollo-Astronauten bei ihrem Flug Mitte April 1970 insgesamt 400 171 Kilometer weit von der Erde entfernt, nie waren Menschen weiter weg von ihrem Heimatplaneten.
Der kanadische Astronaut Jeremy Hansen sagte im Videostream: „Wenn wir die größte Entfernung überwinden, die Menschen jemals von der Erde aus zurückgelegt haben, tun wir dies in Anerkennung der außergewöhnlichen Anstrengungen und Leistungen unserer Vorgänger in der bemannten Weltraumforschung. Wir werden unsere Reise ins All fortsetzen und uns immer weiter von Mutter Erde entfernen, um zu allem zurückzukehren, was uns lieb und teuer ist. Vor allem aber nutzen wir diesen Moment, um diese und die nächste Generation dazu herauszufordern, dafür zu sorgen, dass dieser Rekord nicht lange Bestand hat.“
Anschließend benannten die Astronauten zwei neue Mondkrater nach Reid Wisemans verstorbener Ehefrau Carroll und nach der Orion-Kapsel „Integrity“. Die vier Astronauten der Artemis 2 sollen am Dienstagmorgen um 1.07 Uhr deutscher Zeit sogar eine Erddistanz von etwa 406 778 Kilometern erreichen. Nun beginnt aber erst einmal die Phase des Vorbeiflugs mit wissenschaftlichen Beobachtungen des Mondes. Wegen der engen Platzverhältnisse können jeweils zwei Astronauten die Mondoberfläche 55 bis 85 Minuten beobachten. Die beiden anderen erledigen währenddessen andere Aufgaben.
Der kanadische Astronaut Jeremy Hansen sagte im Videostream: „Wenn wir die größte Entfernung überwinden, die Menschen jemals von der Erde aus zurückgelegt haben, tun wir dies in Anerkennung der außergewöhnlichen Anstrengungen und Leistungen unserer Vorgänger in der bemannten Weltraumforschung. Wir werden unsere Reise ins All fortsetzen und uns immer weiter von Mutter Erde entfernen, um zu allem zurückzukehren, was uns lieb und teuer ist. Vor allem aber nutzen wir diesen Moment, um diese und die nächste Generation dazu herauszufordern, dafür zu sorgen, dass dieser Rekord nicht lange Bestand hat.“
Anschließend benannten die Astronauten zwei neue Mondkrater nach Reid Wisemans verstorbener Ehefrau Carroll und nach der Orion-Kapsel „Integrity“. Die vier Astronauten der Artemis 2 sollen am Dienstagmorgen um 1.07 Uhr deutscher Zeit sogar eine Erddistanz von etwa 406 778 Kilometern erreichen. Nun beginnt aber erst einmal die Phase des Vorbeiflugs mit wissenschaftlichen Beobachtungen des Mondes. Wegen der engen Platzverhältnisse können jeweils zwei Astronauten die Mondoberfläche 55 bis 85 Minuten beobachten. Die beiden anderen erledigen währenddessen andere Aufgaben.
„Orion“-Besatzung so weit von der Erde entfernt wie kein Mensch zuvor
Auf ihrem Weg zum Mond hat die Besatzung der Raumkapsel Orion einen neuen Rekord aufgestellt. Die vier Astronauten Victor Glover, Jeremy Hansen, Christina Koch und Reid Wiseman haben sich weiter von der Erde entfernt als jemals Menschen zuvor. Sie haben jetzt eine größere Distanz zwischen sich und der Erde gebracht als die Crew der Apollo-13-Mission, die 1970 etwa 400 171 Kilometer entfernt war.
Derzeit befindet sich die Orion-Kapsel auf der Rückseite des Mondes. Noch sind die Astronauten nicht am weitesten Punkt ihrer Reise angekommen. Bis dahin ist es aber nur noch ein verhältnismäßiger Katzensprung: Gegen 1.09 Uhr soll die Raumkapsel 406 773 Kilometer von der Erde entfernt sein.
Der Flugverlauf von Orion gleicht insgesamt einer Acht um Erde und Mond. Die vier Astronauten sollen auf ihrer Reise mehr als 2,3 Millionen Kilometer zurücklegen – und dann im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen.
Derzeit befindet sich die Orion-Kapsel auf der Rückseite des Mondes. Noch sind die Astronauten nicht am weitesten Punkt ihrer Reise angekommen. Bis dahin ist es aber nur noch ein verhältnismäßiger Katzensprung: Gegen 1.09 Uhr soll die Raumkapsel 406 773 Kilometer von der Erde entfernt sein.
Der Flugverlauf von Orion gleicht insgesamt einer Acht um Erde und Mond. Die vier Astronauten sollen auf ihrer Reise mehr als 2,3 Millionen Kilometer zurücklegen – und dann im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen.
NASA on Twitter / X
A new milestone for humankind: The crew of Artemis II are now the farthest any human has ever travelled, reaching a maximum distance of 252,752 miles from Earth. This surpasses the previous record set by Apollo 13 in 1970 by about 4,102 miles. pic.twitter.com/DbLFvvdEfT— NASA (@NASA) April 6, 2026
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