Ein Krater für Reid Wisemans verstorbene Ehefrau

Um genau 19.57 Uhr deutscher Zeit hat die Artemis-2-Crew mit ihrer Orion-Kapsel den bisherigen Rekord von Apollo 13 eingestellt. So waren die drei Apollo-Astronauten bei ihrem Flug Mitte April 1970 insgesamt 400 171 Kilometer weit von der Erde entfernt, nie waren Menschen weiter weg von ihrem Heimatplaneten.



Der kanadische Astronaut Jeremy Hansen sagte im Videostream: „Wenn wir die größte Entfernung überwinden, die Menschen jemals von der Erde aus zurückgelegt haben, tun wir dies in Anerkennung der außergewöhnlichen Anstrengungen und Leistungen unserer Vorgänger in der bemannten Weltraumforschung. Wir werden unsere Reise ins All fortsetzen und uns immer weiter von Mutter Erde entfernen, um zu allem zurückzukehren, was uns lieb und teuer ist. Vor allem aber nutzen wir diesen Moment, um diese und die nächste Generation dazu herauszufordern, dafür zu sorgen, dass dieser Rekord nicht lange Bestand hat.“



Anschließend benannten die Astronauten zwei neue Mondkrater nach Reid Wisemans verstorbener Ehefrau Carroll und nach der Orion-Kapsel „Integrity“. Die vier Astronauten der Artemis 2 sollen am Dienstagmorgen um 1.07 Uhr deutscher Zeit sogar eine Erddistanz von etwa 406 778 Kilometern erreichen. Nun beginnt aber erst einmal die Phase des Vorbeiflugs mit wissenschaftlichen Beobachtungen des Mondes. Wegen der engen Platzverhältnisse können jeweils zwei Astronauten die Mondoberfläche 55 bis 85 Minuten beobachten. Die beiden anderen erledigen währenddessen andere Aufgaben.