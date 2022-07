Von Christoph von Eichhorn

Wer gerade in Mallorca urlaubt und sich im Meer abkühlen will, könnte enttäuscht werden - viel Erfrischung ist in 29 Grad Celsius warmem Wasser womöglich nicht zu erwarten. Ähnlich ist es vor Korsika, Sizilien und Tunesien, wo die Wassertemperaturen gerade an der 30-Grad-Marke kratzen.