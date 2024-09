Dies musste der sowjetische Kosmonaut Alexei Leonow am eigenen Leibe erfahren, als er an einer Sicherheitsleine aus seiner Woschod-Kapsel ins All schwebte. Als erster Mensch befand er sich am 18. März 1965 zwölf Minuten im freien Weltraum. Doch genießen konnte er die Aussicht nicht wirklich, als er bemerkte, dass sich sein Raumanzug so aufgebläht hatte, dass er nicht mehr durch die enge Luke in seine Kapsel zurückkehren konnte. Er musste Druck aus seinem Raumanzug ablassen, um das Abenteuer zu überleben. Und im Juli 2013 musste Esa-Astronaut Luca Parmitano seinen Außenbordeinsatz an der Raumstation ISS vorzeitig abbrechen, da sich wegen eines Defekts in seinem Raumanzug so viel Wasser in seinem Helm angesammelt hatte, sodass er fast ertrunken wäre.

Letzteres kann an diesem Donnerstag nicht passieren, wenn erstmals zwei private Astronauten der US-Mission Polaris Dawn aus einer Space-X-Kapsel aussteigen. Sie wollen damit neue Druckanzüge der kalifornischen Raumfahrtfirma Space-X testen, die nur über einen Versorgungsschlauch mit dem Lebenserhaltungssystem der Kapsel Crew Dragon verbunden sind. Dies ist ein völlig anderes System als bei den ISS-Außenbordeinsätzen. Die ISS-Astronauten tragen einen fast schon antiquierten klobigen Rucksack, in dem Sauerstoffsystem, Kühlung und Energie enthalten sind.

Die Space-X-Anzüge wirken hingegen schnittig mit mehr Bewegungsfreiheit, der Helm hat ein Visier, damit das Sonnenlicht nicht blendet. Außerdem können sich die Astronauten auf einem Innendisplay über Druck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Anzug informieren.

Der Weltraumausstieg startete auf etwa 740 Kilometern Höhe über der Erde. Die Umlaufbahn der ISS befindet sich auf etwa 400 Kilometern Höhe. Der Milliardär und Finanzier des Raumflugs, Jared Isaacman, begann gegen 12.45 Uhr deutscher Zeit, die Luke aufzukurbeln, was fünf Minuten dauerte. Ähnlich wie früher bei einem Auto-Dachfenster. Als erster Privatastronaut stieg er dann aus der Kapsel, um den Raumanzug zu testen. Nachdem er nach wenigen Minuten wieder in die Crew Dragon zurückgekehrt war, folgte Missionsspezialistin Sarah Gillis, die sonst bei Space-X selbst Astronauten auf ihren Flug zur ISS vorbereitet. Die Kapsel war mittlerweile auf rund 600 Kilometer abgesunken. „Die Idee ist, so viel wie möglich über diesen Anzug zu lernen“, hatte Isaacman im Vorfeld des Starts zur Presse gesagt. Und Gillis machte deutlich, dass sie beim Training auf der Erde bereits viel Erfahrung mit dem Raumanzug gesammelt hätten. „Als Crew haben wir wohl mehr als 100 Stunden in diesem Anzug verbracht.“ Beide Astronauten sollen jeweils etwa 12 Minuten im freien All verbringen.

Detailansicht öffnen Ein Sonnenuntergang in der Umlaufbahn der Space-X-Kapsel. (Foto: -/AFP)

Die Kapsel Crew Dragon hat keine Luftschleuse, deswegen muss der Sauerstoffgehalt in der Kabine zunächst auf null abgesenkt werden. Dies bedeutet, dass auch die beiden anderen Astronauten Scott Poteet und Anna Menon ihre Druckanzüge anlegen müssen. Erst wenn die beiden Spacewalker wieder in die Kapsel zurückgekehrt sind, soll die Luke der Crew Dragon wieder geschlossen und Sauerstoff zurück in die Kabine geleitet werden.

Die gesamte Prozedur soll etwa zwei Stunden dauern, doch haben sich die vier Raumfahrer schon seit dem Start am Dienstag auf das riskante Manöver vorbereitet. So haben sie den atmosphärischen Druck in der Kabine allmählich gesenkt und den Sauerstoffgehalt erhöht. Damit werde dem Körper Stickstoff entzogen, wie Gillis vor dem Flug erläuterte. Damit solle das Risiko der Dekompressionskrankheit reduziert werden.

Selbst wenn technisch alles klappt – letztlich müssen die Nerven von Isaacman und Gillis mitspielen. So berichten viele Astronauten, dass sie bei einem Ausstieg zum Außenbordeinsatz zunächst eine Art Schwindelgefühl hätten und die Angst, „nach unten“ zu stürzen. Der deutsche Astronaut Matthias Maurer absolvierte im März 2022 einen fast siebenstündigen Außeneinsatz an der ISS. „Ich habe während meines Weltraumspazierganges in den ersten Minuten nicht nach unten geschaut, sondern nur auf die feste ISS-Struktur direkt vor mir, um dieses überwältigende Angstgefühl gar nicht erst aufkommen zu lassen“, erzählte er der SZ. „Nach ein paar Minuten draußen entspannt man sich dann meist aber schnell.“