Kleine modulare Atomkraftwerke (SMRs) sollen künftig in der EU Strom liefern. „Unser Ziel ist einfach: Wir wollen, dass diese neue Technologie in Europa bis Anfang der 2030er-Jahre einsatzbereit ist“, sagte die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag auf dem Weltgipfel für Kernenergie in Paris. Für Deutschland schloss Bundeskanzler Friedrich Merz eine Rückkehr zur Atomkraft aus. Aber Rumänien plant ein SMR-Projekt, auch Frankreich, Polen und weitere EU-Staaten streben die kleinen Reaktoren an. Wie weit ist die Technologie wirklich, wie sicher sind die Reaktoren, und wann könnte der erste SMR in Europa ans Netz gehen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.