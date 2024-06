Gelegentlich schnüren einem Einsamkeitsgefühle die Seele ab, zum Beispiel in sogenannten Meetings. In großer Runde sitzen da Kollegen herum und diskutieren ein heikles Thema, das mit dem Miteinander in der Firma zu tun haben kann oder mit strategischen Entscheidungen. Nach und nach melden sich die üblichen Redner zu Wort, und alle, wirklich alle argumentieren in die gleiche Richtung. Alle vertreten sie eine Meinung, die stark mit der eigenen Überzeugung zum fraglichen Thema kollidiert.

Tja, und da sitzt man dann und fühlt sich wie ein Geisterfahrer auf der Autobahn der Einigkeit. Erst später im Einzelgespräch mit Kollegen in der Kantine oder am Kopierer stellt sich heraus: Stimmt ja gar nicht. Offenbar sehen sehr viele die Sache anders, sie sagen nur nichts, weil sie sich in großer Runde mit ihrer Meinung genauso einsam fühlen.

Ist man der Einzige, der mit seinem Job zufrieden ist?

Sozialwissenschaftler nennen dieses Phänomen „pluralistische Ignoranz“ oder „kollektive Illusion“ – und haben dazu in den vergangenen Jahrzehnten einen Berg an Erkenntnissen produziert. Gerade haben nun die Soziologen Paul Glavin und Scott Schieman im Fachjournal Social Psychology Quarterly eine Studie veröffentlicht, die ein weiteres Beispiel für die kollektive Ignoranz liefert. Auch in diesem Fall geht es um die Welt der Büros und Meetings: Die Befragung von mehr als 2300 Arbeitnehmern in den USA ergab demnach, dass 82 Prozent von ihnen sehr oder weitgehend zufrieden mit ihren Jobs sind. Aber offenbar hielten die meisten dieser Probanden ihre positive Grundhaltung für eine Ausnahme. 54 Prozent der Studienteilnehmer sagten nämlich, dass mindestens die Hälfte der amerikanischen Angestellten kreuzunglücklich in ihrem Beruf seien. Laut Eigenauskunft hassten aber lediglich 5,9 Prozent der Befragten ihren Job.

Woraus sich diese Diskrepanz speist? Die Soziologen tippen auf die Vielzahl der negativen Medienberichte über das fragile Seelenheil von Arbeitnehmern, die sich seit der Corona-Pandemie gehäuft hätten. Da sei von der großen Resignation die Rede, oder davon, dass die Mehrzahl der Arbeitnehmer innerlich längst gekündigt hätte. Dazu gesellen sich Berichte über Burn-out, über Stress und andere arbeitsbedingte Widrigkeiten, wie sie auch im deutschsprachigen Raum regelmäßig beklagt werden. Da könne man schon auf die Idee kommen, dass die eigene Zufriedenheit mit dem Job eine Ausnahme darstelle, so das Argument der Soziologen Glavin und Schieman.

Pluralistische Ignoranz kann sich aus vielen Quellen speisen, nicht nur aus dominanten Narrativen. Besonders häufig stellt sich dieses Phänomen ein, wenn es um heikle Themen geht. Dann mit Kritik aus dem scheinbaren Konsens auszubrechen, wagen nur wenige: Sie könnten sich blamieren oder schlimmere Konsequenzen erdulden müssen. So kann es passieren, dass eine laute, aggressive Minderheit den Eindruck erzeugt, sie repräsentiere die Mehrheit – nur weil sich verschreckte Gegenstimmen nicht aus der Stille wagen. Im Extremfall setzen sich dann in Gruppen Meinungen oder Entscheidungen durch, die fast jeder der Beteiligten ablehnt. Und alle fühlen sich gemeinsam einsam.