Anfangs sei er fast enttäuscht gewesen, sagt Harald Meller. Seit Langem schon suche er nach Spuren jener römischen Legionen, die einst unter Kaiser Augustus versucht hatten, die germanischen Stämme rechts des Rheins zu unterwerfen, erzählt der Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt. Aus alten Berichten ist bekannt, dass Feldherren wie Drusus und Ahenobarbus in den Jahren um Christi Geburt bis an Saale und Elbe marschierten. Auch römische Münzen und eiserne Schuhnägel wurden in der Gegend gefunden. Aber warum gab es keine Reste von römischen Bauwerken? Irgendwo mussten die Legionen doch gelagert haben. Nur wo?