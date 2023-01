Von Marlene Weiß

Es wirkt wie ein abstraktes Ölgemälde oder eine gallertartige Substanz in Wasser. Tatsächlich aber zeigt das Bild, das Astronomen mit zwei australischen Radioteleskopen erstellt haben, einen Sternenfriedhof in der Milchstraße - und ihre Aufnahme könnte der erste Schritt zur Lösung eines großen Rätsels sein. Zu sehen sind bislang unbeobachtete Überreste von Sternexplosionen, sogenannten Supernovae, sowie heiße Blasen aus ionisiertem Wasserstoff, in denen neue Sterne entstehen. Nur Sterne selbst sind nicht sichtbar, weil sie kaum Radiowellen emittieren.

Das Bild, das mit den beiden australischen Radioteleskopen Askap und Parkes aufgenommen wurde, entstand im Rahmen des Beobachtungsprojekts Pegasus, das wiederum auf anderen Projekten aufbaut, unter anderem auf der "Evolutionary Map of the Universe" (Emu). Ziel ist es, in den kommenden zwei Jahren den gesamten südlichen Himmel zu vermessen. Rund ein Prozent der galaktischen Ebene der Milchstraße wurde bereits beobachtet. Das nun veröffentlichte erste Bild deckt nach Angaben der Forscher etwa die scheinbare Fläche von zwölf Vollmonden am Himmel ab.

Eindrucksvolle Bilder aus dem All gibt es immer wieder, das James-Webb-Weltraumteleskop produziert sie geradezu am Fließband. Doch dieses zeigt Dinge, nach denen Astronomen lange vergeblich suchten. Geschätzt etwa alle 50 Jahre sollte in der Milchstraße ein massereicher Stern, dessen Brennstoff verbraucht ist, unter seiner eigenen Schwerkraft erst kollabieren und dann als Supernova explodieren.

Wo sind die fehlenden Supernova-Überreste?

Die riesigen Wolken aus Staub und Gas, die dabei entstehen, können für Zehntausende Jahre im All bleiben, bevor sie sich auflösen. Die Milchstraße sollte also voller Spuren davon sein, entdeckt hat man aber bislang nur einige Hundert. Forscher schätzen, dass das nur etwa ein Fünftel der tatsächlich vorhandenen Reste ist. Wo aber sind die anderen?

Mit der Kombination der beiden leistungsstarken Radioteleskope ist es nun offenbar gelungen, 21 neue Supernova-Wolken-Kandidaten auf einmal zu identifizieren, wie einer der beteiligten Forscher der Fachzeitschrift Nature sagte. Fünf davon zeigt das nun veröffentlichte Bild. Das lässt hoffen, dass weitere Beobachtungen in anderen Regionen der Milchstraße noch viele mehr zutage fördern.

Solche Bilder herzustellen ist komplex: Die Daten aus der Radiomessung müssen ausgewertet und interpretiert werden. Zudem wurden hier zwei Aufnahmen übereinandergelegt: Das Askap-Teleskop in Westaustralien macht mit seinen 36 Schüssel-Antennen die hell dargestellten Strukturen der Sternreste sichtbar. Parkes, ein einzelner Radio-Spiegel in New South Wales, zeigt den heißen Staub zwischen den Sternen, hier hauptsächlich in grün und rosa zu sehen. Vom Ergebnis waren die Forscher selbst beeindruckt: "Als wir das Bild zum ersten Mal öffneten, waren wir von dieser Qualität und Schönheit begeistert", sagt Radioastronom Ettore Carretti vom Nationalen Astrophysik-Institut Inaf in Bologna, der am Pegasus-Projekt beteiligt ist, laut einer Mitteilung.