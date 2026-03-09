Am Sonntagabend gegen 18.55 Uhr war am Himmel über Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ein heller Feuerball zu sehen. Die Leuchtspur, Meteor genannt, war kurz vorher auch über Belgien und Luxemburg gesichtet worden. Bei einem Online-Portal, das von der American Meteor Society betrieben wird, gingen Tausende Beobachtungsmeldungen ein.
Meteoriteneinschlag„Das war ein außergewöhnliches Ereignis“
Ein Feuerball ist am Sonntag über den Westen Deutschlands gezogen. Ein Meteorit hat ein Hausdach in Koblenz durchschlagen. Für Forschende ist das ein Glücksfall.
Von Theresa Palm
