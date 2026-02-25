Schon mal vom Mertz-Gletscher gehört? Nein, mit dem Bundeskanzler hat er nichts zu tun. Benannt ist der Gletscher nach dem Schweizer Entdeckungsreisenden Xavier Mertz. Dieser erkundete im Jahr 1912 mit zwei Mitstreitern ein Gebiet in der Ostantarktis. Einer von ihnen, der Brite Belgrave Ninnis, stürzte dabei mitsamt sechs Schlittenhunden und Verpflegung in eine Gletscherspalte, woraufhin Mertz und der Australier Douglas Mawson die Expedition abbrachen und die 500 Kilometer weite Rückreise antraten.