Schon mal vom Mertz-Gletscher gehört? Nein, mit dem Bundeskanzler hat er nichts zu tun. Benannt ist der Gletscher nach dem Schweizer Entdeckungsreisenden Xavier Mertz. Dieser erkundete im Jahr 1912 mit zwei Mitstreitern ein Gebiet in der Ostantarktis. Einer von ihnen, der Brite Belgrave Ninnis, stürzte dabei mitsamt sechs Schlittenhunden und Verpflegung in eine Gletscherspalte, woraufhin Mertz und der Australier Douglas Mawson die Expedition abbrachen und die 500 Kilometer weite Rückreise antraten.
Klimakrise„Wir gehen jetzt in die Risikozone für Kipppunkte hinein“
Lesezeit: 4 Min.
Der antarktische Eisschild besitzt mehrere Kipppunkte. Klimaforscher warnen: Die ersten rücken nahe – selbst in Gebieten, die lange als stabil galten.
Klimawandel:Dieser Gletscher bestimmt die Zukunft der Menschheit
In der Antarktis beginnt der Thwaites-Gletscher zu schmelzen – er entscheidet darüber, wie und wo wir leben werden.
