Von Benjamin von Brackel

Noch lange wird die Bremer Innenstadt trocken bleiben. Irgendwann aber werden sich die Wassermassen mit der Flut hineinfressen. Sie werden die Wallanlagen am Stadtgraben überwinden, den Domshof einnehmen und schließlich, wenn sich die Welt um vier Grad erwärmt hat, den Vorplatz des 600 Jahre alten Rathauses fluten.

Solch ein Szenario droht, folgt man einer Analyse von Climate Central. Die Forscher der US-Organisation haben mithilfe von neuen Topographie- und Populationsdaten den weltweiten Anstieg des Meeresspiegels simuliert. Würde es beim derzeitigen Emissionspfad bleiben, würden auf lange Sicht 50 Großstädte mindestens zwei Meter unterhalb des Meeresspiegels liegen und einen Großteil ihrer derzeit bewohnten Fläche verlieren, sollten bis dahin nicht Dämme ungekannten Ausmaßes sie schützen.

Von heute auf morgen würde Bremen natürlich nicht untergehen. Hunderte von Jahren könnte das dauern. "Wir wissen nicht, wann es passiert, nur dass es passiert - sollten wir die Emissionen nicht rasch auf null fahren", sagt Anders Levermann vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK). In einer gemeinsamen Studie, die im Fachblatt Environmental Research Letters erschienen ist, haben Levermann und Wissenschaftler von Climate Central sowie der Princeton-Universität erstmals die ultimativen Folgen des Meeresspiegelanstiegs für die Welt untersucht. Insbesondere für tiefliegende Küstenstädte haben sie durchgespielt, was bei zwei oder vier Grad Erwärmung (innerhalb dieser Spanne bewegen wir uns derzeit) in den nächsten 200 bis 2000 Jahren passieren würde.

"Wir entscheiden jetzt, wie viel unseres Kulturerbes vom Meer aufgefressen wird."

Warum aber sollte man sich Gedanken über etwas machen, das in so ferner Zukunft liegt, zumal die Menschen Zeit genug haben, um umzusiedeln? "Niemand muss vor dem Meeresspiegelanstieg Angst haben", sagt Levermann. Die Frage sei vielmehr, ob es Hamburg noch weitere 750 Jahre geben wird. Oder New Orleans, Tokio oder Kalkutta. "Wir entscheiden jetzt, wie viel unseres Kulturerbes vom Meer aufgefressen wird."

Das Trügerische am Meeresspiegelanstieg ist, dass er sich über Jahrhunderte oder Jahrtausende entfaltet. Selbst für den Fall, dass die Staaten von heute auf morgen gar kein CO₂ mehr ausstoßen, würde sich die Welt unter anderem aufgrund der langen Verweilzeit von Kohlendioxid in der Atmosphäre weiter erwärmen und Ozeane in den kommenden Jahrhunderten im Schnitt um knapp zwei Meter heben, so die Studie. Rund 360 Millionen Menschen würden heute auf Flächen leben, die womöglich bereits dem Untergang geweiht sind, darunter Teile der deutschen Nord- und Ostseeküste sowie der Elbmündung. "Geisterland", nennt sie Hauptautor Benjamin Strauss, der Leiter und Chefwissenschaftler von Climate Central. "Viele Städte werden ein nasses Ende erleben."

Würde sich die Welt um zwei Grad erwärmen, wie es das Pariser Klimaabkommen als obere Grenze vorsieht, könnten im Schnitt sogar ultimativ fast fünf Meter Meeresspiegelanstieg zu Buche stehen und damit Flächen betroffen sein, auf denen heute mehr als 700 Millionen Menschen leben. Im Fall von vier Grad wären es sogar über zehn Meter Anstieg und Flächen, auf denen heute rund eine Milliarde Menschen leben. "Würde ein Land auf der Welt einem anderen androhen, dass es zehn Prozent seiner Landesfläche abgeben muss, dann gäbe es Krieg", sagt Levermann. "Das gleiche passiert mit der globalen Erwärmung, nur macht sich kein Land wirklich klar, dass es einen Teil seiner Fläche dem Ozean übergeben muss."

Gegen einen Anstieg um mehrere Meter schützen Deiche kaum noch

Von den zehn am stärksten bedrohten Ländern befinden sich neun im bevölkerungsreichen Asien. Darunter die Länder, die am meisten die Kohlekraft vorantreiben, etwa China, Indien und Indonesien. Würde sich die Welt um zwei Grad erwärmen, befänden sich etwa in Bangladesch und Vietnam bei Flut Landflächen unter Wasser, auf denen heute mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt.

Aber können sich die Küstenstädte nicht doch schützen? Die Berechnungen der Wissenschaftler gehen schließlich von keinerlei Schutzmaßnahmen aus und Länder wie die Niederlande beweisen, dass sich selbst Städte, die sich bereits unterhalb des Meeresspiegels befinden, erhalten lassen. "Hohe Deiche werden in den meisten Fällen keine Lösung sein", meint Levermann. Die Weltmeere würden sich irgendwann über den Köpfen der Menschen befinden. Diese müssten dann im Wissen weiterleben, dass ein Deichbruch zur sofortigen Katastrophe führen würde. "Die Deiche haben wir dafür, dass sie uns vor Sturmfluten schützen und nicht, um die Weltmeere dauerhaft abzuhalten."

Benjamin Strauss sieht auch ein moralisches Problem darin, auf Deiche statt auf Klimaschutz zu setzen und den Meeresspiegelanstieg laufen zu lassen. "Wir hinterlassen ein Schlamassel für jede Generation, die nach uns kommt", sagt er. "Was wir in den nächsten zehn Jahren tun, kann sich auf die nächsten Jahrtausende auswirken." Die Frage sei also, welches Vermächtnis wir hinterlassen wollen. "Wenn unsere Staatslenker beim Klimaschutz versagen, dann wird das das Einzige sein, das von uns in Erinnerung bleiben wird", so Strauss.